Microsofts Xbox One erhält offenbar schon bald einige neue Features. Diese neuen Funktionen teast zumindest Larry "Major Nelson" Hryb an, der sie offenbar bereits ausprobieren durfte. Der Director of Programming in Sachen Xbox Live twittert, er habe bereits mit den neuen Funktionen herumexperimentieren können.

Major Nelson erklärt, er könne es kaum noch abwarten, endlich diese neuen Features vorzustellen. Aber außer der Anmerkung, dass diese neuen Funktionen "cool" sein sollen, verrät Larry Hryb leider nichts. Auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es nur die Aussage "zu gegebener Zeit".

I can’t wait to tell you about the cool new features coming to Xbox One I just had a chance to play around with. In due time though. In due time ?