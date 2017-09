Xbox One X vorbestellen - Die 4K-Konsole ist wieder verfügbar

Update 16:30 Uhr: Die Xbox One X ist nun bei Amazon ausverkauft. Ihr bekommt sie aber immer noch bei MediaMarkt und im Microsoft-Store.

Microsoft hat die zweite Welle der Vorbestellungen für die Xbox One X gestartet. Ihr könnt euch ab sofort im Microsoft-Store, bei MediaMarkt und bei Amazon eure Xbox One X vorbestellen. Wie groß das Kontingent dieses Mal ausfällt, ist nicht bekannt. Entsprechend gilt wohl, dass ihr besser schnell sein solltet, falls ihr die neue 4K-Konsole zum Release möchtet.

Die Scorpio Edition steht dieses Mal allerdings nicht mehr zur Vorbestellung bereit. Die Xbox One X erscheint am 7. November 2017 und wird die bisher stärkste Konsole am Markt. Sie soll in der Lage sein Spiele in 4K und mit 60 FPS abzuspielen. Darüber hinaus unterstützt sie HDR.

6-Teraflop-GPU mit 1172 Gigahertz

12 GB GDDR5-RAM

UHD-Blu-Ray-Laufwerk zum Abspielen von 4K-Blu-Rays

Sämtliche Spezifikationen der Xbox One X-Hardware könnt ihr hier nachlesen.

