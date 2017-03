Die First-Party-Titel sollen für den Launch der Scorpio "bereit" sein.

Ende des Jahres bringt Microsoft seine neue Konsole mit dem bisherigen Arbeitstitel "Project Scorpio" auf den Markt. Das System wird mit allen bislang erhältlichen Xbox-One-Spielen kompatibel sein, Xbox-Chef Phil Spencer hat jetzt betont, dass es sehr wichtig für Microsoft sei, First-Party-Titel für die Scorpio bereit zu haben.

@LosDreamss Having our 1P games ready for Scorpio is critical. — Phil Spencer (@XboxP3) March 22, 2017

"Unsere First-Party-Spiele für die Scorpio bereit zu haben, ist entscheidend."

Das antwortete Spencer beim Nachrichtendienst Twitter auf die Frage eines Nutzers, ob es zum Start der Scorpio Launch-Titel geben werde.

Es ist allerdings nicht hundertprozentig klar, was der Xbox-Chef mit "bereit" meint. Einserseits könnte es sein, dass Microsoft zum Start der Konsole auch neue Spiele launcht. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, bestehende Microsoft-Spiele per Update an die Leistungsfähigkeit der Scorpio anzupassen.

Mehr: Großer Teil der Scorpio-Spiele soll angeblich in nativem 4K laufen

Generell stehen die hauseigenen Spiele bei Microsoft hoch im Kurs. Spencer schrieb ebenfalls auf Twitter, dass er "sehr fokussiert" auf First-Party-Titel sei und wisse "dass starke Eigenmarken sehr wichtig sind".

Die Xbox Scorpio ist für das Weihnachtsgeschäft 2017 angekündigt und wird zu einem "Premium-Preis" in die Läden kommen. Im Microsoft-Store gibt es bereits eine Produktseite, weitere Details wird Microsoft wahrscheinlich auf der E3 oder einem separaten Event davor präsentieren.

