Xenoblade Chronicles 2 - 50 Minuten Gameplay zum Nintendo Switch-exklusiven Open World-JRPG

Als das Lineup der Nintendo Switch enthüllt wurde, ploppte plötzlich auch ein Teaser zu Xenoblade Chronicles 2 auf, obwohl der Wii U-Release von Xenoblade Chronicles X noch gar nicht allzu lang her war. Es herrschte also etwas Skepsis, ob die Entwickler von Monolith Soft wirklich derart schnell ein neues Open World-JRPG auf die Beine stellen können. Zumal das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Offenbar kommt die Entwicklung aber gut voran und wie wir auf der gamescom 2017 sehen durften, ist ein Großteil des Rollenspiels schon fertig. Im Rahmen eines Nintendo-Streams auf der Spielemesse wurden 50 Minuten Gameplay von Xenoblade Chronicles 2 enthüllt, womit wir uns einen guten Eindruck von der Spielwelt, dem Kampfsystem und den Charakteren machen dürfen.

Xenonblade Chronicles erscheint Ende 2017 exklusiv für die Nintendo Switch.

