Yooka-Laylee - Release-Termin steht fest, kommt für Nintendo Switch statt Wii U

Yooka-Laylee kommt auf die Nintendo Switch!

Team17 und Playtonic Games haben heute den Release-Termin des kunterbunten Jump&Runs Yooka-Laylee festgezurrt. Demzufolge erscheint der Titel am 11. April 2017 für PS4, Xbox One und PC. Die geplante Wii-U-Version wurde hingegen eingestellt.

Gavin Price, der Studio Director von Playtonic Games, nannte auch den Grund dafür:

"Leider müssen wir mitteilen, dass wir trotz unserer Bemühungen auf unerwartete technische Probleme gestoßen sind, die es uns unmöglich machen, Yooka-Laylee wie ursprünglich geplant für die Wii U zu veröffentlichen."

Nintendo-Fans sollen trotzdem nicht leer ausgehen, denn Price gab außerdem bekannt, dass die Entwickler eng mit Nintendo zusammenarbeiten, um Yooka-Laylee auf die Nintendo Switch zu bringen:

"Wir können aber bestätigen, dass wir eng mit Nintendo an der Möglichkeit arbeiten, Yooka-Laylee für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Wir freuen uns, dass wir dieser Option nachgehen können und werden weitere Details dazu 2017 veröffentlichen."

Möglich also, dass die Switch-Version im Rahmen von Nintendos Präsentation zur Nintendo Switch am 13. Januar 2017 vorgestellt wird. Übrigens: Wer bei Kickstarter die Wii-U-Version gewählt hat, soll die Möglichkeit erhalten, auf eine andere Version umzusteigen. Weitere Informationen dazu sollen in Kürze folgen.

Ab sofort vorbestellbar

Yooka-Laylee kann ab sofort für 40 Euro als digitale und als physische Version bei einigen Händlern vorbestellt werden. Kickstarter-Unterstützer werden zudem "bald" auf die physische Version upgraden dürfen. Wann genau das sein wird, bleibt aber noch unklar.

Vorbesteller erhalten sofortigen Zugriff auf die sogenannte Yokaa-Laylee Toybox - ein eigenständiges Sandbox-Erlebnis, das euch einen Vorgeschmack auf die Spielmechaniken geben soll. Keine Angst: Diese Vorabversion soll keine Inhalte des Hauptspiels spoilern.

