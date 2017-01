Zelda: Breath of the Wild - Anzahl der Schreine, Nebenquests & mehr geleakt

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 nicht nur als Launch-Titel für die Nintendo Switch, sondern wird auch als allerletztes Nintendo-Spiel den endgültigen Abschied von der Wii U einleiten.

Auch wenn es noch etwas mehr als zwei Monate dauert, bis wir uns in Links nächstes Abenteuer stürzen dürfen, gibt uns die Amazon-Beschreibung zum offiziellen Lösungsbuch einige Hinweise (via Nintendo Everything) zum Umfang des Action-Adventures, das uns bekanntlich in ein weitläufiges Open World-Hyrule schicken wird.

Folgendes verraten uns die Angaben zum offiziellen Breath of the Wild-Lösungsbuch:

Insgesamt 120 Schreine können wir in Hyrule entdecken. Dabei handelt es sich aber nicht um die altbekannten Dungeons sondern um Mini-Dungeons, durch die wir uns zusätzlich rätseln müssen. So erwarten uns recht kurze Aufgaben, die uns mit Spezialfähigkeiten, Bomben, Herzteilen oder anderen Items belohnen.

annehmen Hyrule bietet ganze 900 Krog-Samen-Rätsel. Womit wir es dabei genau zu tun bekommen, ist nicht bekannt. Die Krogs sind kleine Waldgeister, die erstmals in The Wind Waker auftraten.

Ein Listing von Amazon Japan (via VG247) lässt uns außerdem einen Blick auf die Karte des Spiels werfen, die in der Special Edition und in der Master Edition von Breath of the Wild enthalten ist. Beide Sondereditionen erscheinen aber nicht in Europa. Wir müssen uns stattdessen zwischen der Standard- und der Limited Edition entscheiden.

Neben der Map präsentiert uns besagtes Listing auch eine Reihe neuer Screenshots, die ihr euch in der Galerie anschauen könnt.

