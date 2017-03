Zelda: Breath of the Wild - Fans übersetzen Sheikah-Sprache & entdecken versteckte Hommage

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nicht nur die Welt birgt viele Geheimnisse.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist erst seit dem 3. März 2017 für Wii U und Nintendo Switch erhältlich und schon sind etliche Spieler damit beschäftigt, sich tief in die Spielwelt Hyrule hineinzugraben und deren Geheimnisse zu entschlüsseln. So auch Reddit-User sparkthedarkness (via Polygon), der sich die Mühe gemacht hat, alle übersetzten Schriftzeichen der Sheikah-Sprache in einem Bild zusammenzufassen.

Zelda: Breath of the Wild im Test - Die Wildnis ruft. Und sie begeistert!

Das Bild ist nicht nur bei der Entschlüsselung bestimmter Dinge im Spiel äußerst nützlich, sondern offenbart uns auch eine versteckte Nachricht, die auf der (hierzulande leider nicht verkauften) Special Edition von Breath of the Wild gedruckt ist. Laut Reddit-User CompC lassen sich die Sheikah-Runen auf der Box in die Worte "The Hyrule Fantasy" übersetzen - und das ist, wie Raxa724 feststellt, der japanische Titel des allerersten Zeldas für das NES.

©sparkthedarkness

Natürlich lassen sich unterschiedliche Interpretationen für diese Anspielung auf das Serien-Debüt finden. Möglicherweise deutet sie auf den ähnlichen Gameplay-Ansatz (relativ schwierig, nur wenig Tutorials). Passenderweise stellte Hidemaro Fujibayashi, Game Director von Breath of the Wild, auf der GDC 2017 einen 2D-Prototypen im Stil des NES-Klassikers vor, anhand dessen er die zentralen Gameplay-Ideen des neuen Zelda-Abenteuers veranschaulichte. Das Konzept von Breath of the Wild habe Fujibayashi schließlich in einigen Punkten an das Debüt-Spiel erinnert.

Was meint ihr?