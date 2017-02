Zelda: Breath of the Wild - Mit einem Trick in allen 9 Sprachen spielbar

Trotz erstmaliger Sprachausgabe in Breath of the Wild bleibt Link aber weiterhin stumm.

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild wagt Nintendo viele neue Dinge, die das erste Nintendo Switch-Abenteuer von Link für für die Zukunft macht. Neben der offenen Spielwelt zählt dazu auch die Vertonung des Spiels, denn erstmals werden wir Zelda und Co. auch zuhören können.

In insgesamt neun verschiedenen Sprachen wird Breath of the Wild ausgeliefert und wer das Abenteuer dann auch neunmal durchspielen möchte, um alle Synchro-Arbeiten zu genießen, kann das auf der Nintendo Switch tatsächlich tun. Mit einem kleinen Trick könnt ihr nämlich wählen, ob ihr Breath of the Wild nun auf Deutsch, Englisch oder sogar im japanischen Original erleben wollt.

Nintendo Switch - Sprachmenü

Dafür müsst ihr jedoch in die Systemeinstellungen der Nintendo Switch gehen und dort die Sprachauswahl anpassen. Das beeinflusst aber natürlich nicht nur die Spiele sondern eben auch das Menü der Konsole, also solltet ihr euch vorher einprägen, wie ihr die Einstellung rückgängig machen könnt, falls ihr der Sprache nicht mächtig seid und nur aus Neugier Zelda auf Russisch weinen hören wollt. (via Polygon)

a video of zelda crying in 7 different languages pic.twitter.com/dm7UMXWg6J — ??? (@dodonpahchi) January 13, 2017

Findet ihr es eigentlich gut, dass es endlich eine Sprachausgabe gibt?