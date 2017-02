Zelda: Breath of the Wild - Shigeru Miyamoto erklärt, wie eine gute Story funktioniert

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Shigeru Miyamoto, der Erfinder von Nintendo-Figuren wie Link, Zelda und Super Mario, verrät in einem Time-Interview, was seiner Meinung nach eine gute Story ausmacht. Generell – vor allem aber in The Legend of Zelda: Breath of the Wild – gehe es in erster Linie darum, die richtige Balance zu finden. Das Ziel sei es, nicht einfach eine Story zu spielen, sondern sich selbst auf ein Abenteuer zu begeben.

Dazu benötige es ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen der übergreifenden Rahmenhandlung und den Geschichten, die wir aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Freiheit des Spiels selbst schreiben können. Im Idealfall sollte uns beides im Gedächtnis bleiben. Das sei das Entscheidende: Die Erinnerung, die noch lange nach dem Spielen in uns nachhallt. Was The Legend of Zelda: Breath of the Wild angeht, zeigt sich Shigeru Miyamoto sehr zuversichtlich:

"Ich denke, die Geschichte in Breath of the Wild zerstört weiterhin nicht die Balance, die in den bisherigen Zelda-Spielen etabliert wurde. Aber wir wollten auch ein Spiel machen, in dem jemand nach einer gewissen Zeit seine eigenen Erfahrungen machen kann, die dann die Story des Spiels darstellen. Und ich glaube, wir haben das mit diesem Titel erreicht."

Wie stellt ihr euch das dann in der Praxis von The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor?

