Call of Duty: Infinite Warfare - Keys für die Multiplayer-Beta gewinnen

Am 14. Oktober startet die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare auf der PS4 – wir verlosen unter CoD-Kennern zehn Zugangscodes samt Goodie-Paket.

Von Jochen Redinger |

Zweiter Weltkrieg, Moderne, Cyborgs - Call of Duty hat seit dem ersten Teil 2003 inzwischen fast jedes mögliche Shooter-Szenario abgehandelt. Und mit Call of Duty: Infinite Warfare reiht sich jetzt noch der Weltraum in die lange Liste der CoD-Schauplätze ein, inklusive Schwerelosigkeit und Raumkämpfen.

Die Singleplayer-Kampagne ist jedoch nur ein Element der Serie, der Multiplayer-Modus ist seit jeher mindestens genauso wichtig. Was sich im neuesten Teil alles getan hat, können sich CoD-Experten jetzt selbst ansehen: Wir verlosen zum PS4-Start der Multiplayer-Beta am 14. Oktober insgesamt zehn Beta-Keys samt Goodie-Paket. Dafür wollen wir allerdings erst die richtigen Antworten auf unsere Fragen sehen!

Die Preise im Überblick

10x Beta-Zugang für die Multiplayer-Beta (PS4)

10x CoD-Tasse

10x CoD-Wendeposter mit Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered

10x CoD-Figur von Mega Bloks

Zum Quiz der Woche: Experte in Call of Duty?

Teilnahmeschluss ist der 7. Oktober.