Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords - Die genaue Uhrzeit des DLC-Releases

Morgen erscheint die »Das Erwachen der Eisernen Lords«-Erweiterung zu Destiny. Aber wann genau können wir uns auf die neuen Inhalte stürzen?

Von Hannes Rossow |

Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords

Morgen ist es endlich soweit und mit »Das Erwachen der Eisernen Lords« (Rise of Iron) erscheint die vierte Erweiterung zu Destiny. Schon jetzt wirft der DLC seine Schatten voraus und neben den privaten Matches ist nun auch noch ein mysteriöser Virus hinzugekommen, der Spieler mit Boni auf Ruf und Erfahrungspunkte versorgt. Was es damit auf sich hat, erfahren wir wohl erst zum Launch.

Mehr: Destiny: Rise of Iron - Guide: So bereitet ihr euch auf das Addon vor

Mittlerweile ist auch bekannt, zu welcher Uhrzeit Das Erwachen der Eisernen Lords live gehen wird. So ist der Destiny-DLC bei uns schon um 11 Uhr am 20. September verfügbar. Falls ihr euch in einer anderen Zeitzone befinden solltet und ebenfalls dem Release entgegenfiebert, könnt ihr euch über die zeitlichen Details zum Launch informieren.

Falls ihr das letzte Update von Destiny, das schon einen Großteil der Erweiterung beinhaltet, also schon geladen habt, könnt ihr euch vielleicht schon morgen Mittag nach Felwinter begeben.

Freut ihr euch auf Rise of Iron?