Destiny: Rise of Iron - Wann startet der neue Raid »Zorn der Maschine«?

Noch müssen wir auf den neuen Raid aus der Destiny-Erweiterung »Das Erwachen der Eisernen Lords« warten, doch am 23. September soll es dann losgehen.

Von Hannes Rossow |

Die Raids gehören zu den Highlights jeder Destiny-Erweiterung

Seit gestern ist es nun endlich soweit und mit »Das Erwachen der Eisernen Lords« ist die neue Erweiterung zu Destiny an den Start gegangen. Zwar können wir nach ein paar Serverproblemen (Stichwort "Tapir") mittlerweile problemlos den Felwinter-Gipfel besteigen, doch noch ist nicht der ganze Inhalt von Rise of Iron verfügbar.

Wie wir es bereits aus den anderen DLCs kennen, startet der große 6-Spieler-Raid der Erweiterung etwas verspätet und geht erst Tage nach dem Release live. Rise of Iron spendiert uns den »Zorn der Maschine«-Raid, der nach Angaben von Activision am Freitag, den 23. September um 19 Uhr deutscher Zeit spielbar sein wird. (via Mashable)

Über die Inhalte des Raids ist noch nicht viel bekannt, da werden wir uns überraschen lassen müssen. Fest steht aber, dass wir mindestens einen Lichtlevel von 360 haben sollten, um mithalten zu können. Mit dem Hard Mode, der noch einmal später nachgeliefert werden soll, liegen die Anforderungen dann schon bei Lichtlevel 400, wofür Bungie dann auch das Levelcap von 385 auf eben jene 400 anheben wird.

Habt ihr die Erweiterung schon ausprobiert?