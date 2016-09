Akiba's Beat - Gameplay im Trailer zum Zeitschleifen-JRPG

23.09.2016 336 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Xseed Games hat einen ersten englischen Trailer zum Action-RPG Akiba's Beat veröffentlicht, das im westlichen Ausland im ersten Quartal 2017 erscheint.

Der Trailer stellt uns kurz die Hauptfigur Asahi Tachibana vor, der als arbeitsloser Vollzeitnerd im berüchtigten Stadtteil Akihabara in Tokio lebt. Für ihn fühlt sich jeder Tag wie ein Sonntag an – auch, weil er in einer Zeitschleife festhängt. Gemeinsam mit seinen Gefährten macht er sich daran, ein komplexes Mysterium aufzudecken, das die Grenze zwischen der realen Welt und den tiefsten Begierden der Menschen verschwimmen lässt.