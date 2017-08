Fist of the North Star - Trailer enthüllt neues PS4-Spiel der Yakuza-Macher zum Kult-Manga

Sonntag, 27. August 2017 um 11:30

Die Fist of the North Star-Reihe gehört wohl zu den bekanntesten (und verrücktesten) Mangas, die jemals ein breites Publikum erreicht haben. Nun wurde mit Hokuto ga Gotoku ein neues PS4-Spiel der Marke angekündigt, das bei Yakuza Studio entsteht und im obigen Teaser-Trailer enthüllt wird.

Fist of the North Star spielt in einer Postapokalypse und erzählt vor allem die Geschichte von Protagonist Kenshiro, der gemeinsam mit seinen Freunden und seinen Hokuto Shinken-Fähigkeiten gegen seinen fiesen Bruder Raoh und andere Bösewichte antritt. Das neue PS4-Spiel erzählt eine komplett neue Geschichte und schickt Kenshiro nach Eden, einer geheimnisvollen Stadt, die enorme Wasservorräte und sogar Elektrizität hat und angeblich der derzeitige Aufenthaltsort der totgeglaubten Verlobten von Kenshiro sein soll.

Allerdings ist die Stadt hermetisch abegriegelt und Kenshiro muss erst einen Weg in die Stadt finden. Was dramatisch klingt, wirkt im Teaser-Trailer aber ungemein unterhaltsam, albern und überdreht. Hokuto ga Gotoku soll 2018 in Japan erscheinen, ein westlicher Release ist noch nicht bestätigt.