Prepare to Dine - Animierter Trailer teasert neues Spiel von Bandai Namco an

Samstag, 15. April 2017 um 14:30

Mit einem stylischen, animierten Trailer teasert Publisher Bandai Namco ein noch unbetiteltes neues Projekt an, das am 20. April enthüllt werden soll. In rund 35 Sekunden sehen wir wundervoll gezeichnete dunkle Schatten und eine Welt in schwarz, weiß und grau, die nur ab und zu von roten Tönen durchbrochen wird – wie zum Beispiel Blut oder leuchtend roten Augen.

Außerdem sehen wir eine junge Frau, die sich durch Monster schlachtet bevor sie sich einem letzten Giganten stellt und wir mit dem Hashtag #preparetodine entlassen werden. Das ist ohne Zweifel eine Andeutung auf "Prepare To Die", der Name der einer Edition von Dark Souls, das ebenfalls von Bandai Namco veröffentlicht wurde.

Der Publisher gab bereits an, dass der Trailer lediglich vom Spiel inspiriert worden sei, was wohl darauf hindeutet, dass der namenlose Titel letztendlich anders aussehen wird.