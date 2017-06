Prey - PS4 Pro: Patch 1.03 gegen 1.04 im Vergleich

Donnerstag, 01. Juni 2017 um 10:30

Das Update 1.04 für Prey behebt nicht nur Fehler, sondern erweitert die PS4 Pro Unterstützung um einige optische Features. Wir vergleichen es daher mit der Vorversion, beides aufgenommen auf der PS4 Pro.

PS4 Pro Support added for:

Enable Screen-Space Reflections

Higher quality shadows

Improved texture appearance

More texture memory (stable streaming)

Anisotropy 16x (from 4x)

Improved visual fidelity

Less LOD usage

Dynamic lights show up further

Particles are allowed to draw more pixels per effect

Particle refraction enabled

Die kompletten Patchnotes gibt es auf Reddit. Die PS4 Pro lief dabei im 4K UHD Modus.

