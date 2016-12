Revolution Pro Controller für PS4 - Video stellt Features des offiziell lizenzierten Pro-Controllers vor

Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 16:05

Die Firma Nacon hat in einem neuen Video weitere Features des offiziell lizenzierten Revolution Pro Controllers für die PS4 vorgestellt. Der Pro-Controller kann durch verschiedene Makro-Funktionen und Setups an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So lässt sich auch die Empfindlichkeit der Schultertasten per PC-Software regeln. Über einen Schalter könnt ihr zuwischen zwei zuvor festgelegte Modi wechseln.

Hier die Hauptfeatures im Überblick:

• Dual-Analog-Sticks mit 46-Grad Amplitude

• Dual-Analog-Trigger

• Dual-Schultertasten

• 8-Wege-Steuerkreuz

• PS- / SHARE- / OPTIONS-Taste

• Touchpad

• 3,5mm Headset-Buchse

• 4 Shortcut Tasten / Makro-Tasten

• 3 Meter langes, abnehmbares Kabel mit Sicherheitsverschluss

• Integrierte Gewichtsfächer für anpassbares Gewichtsmanagement

• Aufbewahrungstasche

Der Revolution Pro Controller ist vollständig PS4 und PS4 Pro kompatibel und soll ab dem 27. Dezember 2016 zum Preis von 110 Euro erhältlich sein.