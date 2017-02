Sea of Thieves - Entwickler-Video zeigt acht Minuten Gameplay aus dem Open-World-Spiel

Mittwoch, 01. Februar 2017 um 11:45

Rares Piraten-Open-World-Spiel Sea of Thieves wird mit Spannung erwartet, schließlich fragt sich jeder, ob der Entwickler mit dem Titel an glorreiche alte Zeiten anknüpfen kann. Zuletzt war es ruhig, um das Spiel geworden, nachdem wir es auf der Gamescom 2016 begutachten konnten - unsere Preview-Eindrücke dazu lest ihr hier.

Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen und zwar in Form eines Entwickler-Videos, das ausschließlich Gameplay aus Sea of Thieves zeigt. In dem knapp acht Minuten langen Video bergen die Entwickler zusammen einen vergrabenen Schatz, den sie dann einer anderen Crew auf ihr Schiff bringen wollen. Dabei bekommt man schon einen guten Eindruck von den einzelnen Spielelementen, etwa dem Bemannen und Steuern eines Schiffes, dem Kampf und auch die Orientierung auf der Weltkarte mithilfe von Karten wird gezeigt.

Das Spiel befindet sich aktuell im technischen Alpha-Status. Sea of Thieves soll im Laufe des Jahres 2017 für Xbox One und den PC erscheinen.