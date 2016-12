The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Video-Teaser zeigt neue Orte und Charaktere

Freitag, 02. Dezember 2016 um 03:08

Noch vor dem Start von The Game Awards 2016 präsentierte sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild inder Pre-Show in einem neuen Teaser. Dieser zeigt nicht nur bisher ungesehenes Gameplay, sondern auch neue Einblicke in die große Open World des Nintendo-Spiels sowie neue Feinde und Charaktere.

Unter ihnen ein mysteriöser weiblicher Charakter, deren Gesicht nicht gezeigt und deren Namen nicht verraten wird, deren Aussehen allerdings an das von Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert. Sollte sie tatsächlich ein weibliches Äquivalent zu Link darstellen, dann könnte es sein, dass das kurze Video somit einen weiteren und zudem weiblichen spielbaren Charakter gezeigt hat.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 31. März 2017 für WiiU und wird ein Launch-Titel von Nintendo Switch.