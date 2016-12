The Walking Dead: Season 3

Montag, 12. Dezember 2016 um 11:50

Mit "A New Frontier" setzt Telltale Games das apokalyptische Drama The Walking Dead mit einer dritten Staffel fort. Wie in den beiden vorangegangenen Seasons begleiten wir auch dieses Mal Clementine, die zu einer jungen, wehrhaften Frau herangewachsen ist und in Javier einen guten Freund und Verbündeten gefunden hat.

Der Trailer gibt uns einen Vorgeschmack auf die Ereignisse, die uns ab dem 20. Dezember erwarten und zeichnet ein Bild von der Apokalypse, das unter Telltales Federführung noch nie so bedrohlich wirkte wie jetzt. "A New Frontier" wird uns nicht nur gegen Zombies, sondern auch gegen eine gewaltbereite Gruppierung namens "The New Frontier" antreten lassen, die eine ernstzunehmende Bedrohung darstellt. Daneben sehen wir im Trailer auch Jesus, einen beliebten Charakter aus dem Comics und der TV-Serie, der sich offenbar auch auf die Seite von Clementine schlagen wird. Offen bleibt, ob wir mit weiteren Gastauftritten rechen dürfen.