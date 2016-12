The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Let's Play schickt Link von einem Kampf in den nächsten

Freitag, 02. Dezember 2016 um 06:30

Neben einem kurzen Gameplay-Teaser präsentierte sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild während The Game Awards 2016 zudem noch in einem 4-minütigen Let's Play. Hier bekommen wir noch mehr von der offenen Welt des Nintendo-Rollenspiels zu sehen und begleiten Link auf seiner Suche nach einem Schrein durch weite, grüne Landschaften.

Dabei begegnen uns unter anderem jede Menge Gegner, was zur Folge hat, dass wir einen ausgibigen Blick auf das Kampfsystem werfen dürfen. Und darauf, was passiert, wenn wir nicht schnell genug oder gut genug sind. Denn dann helfen Link auch keine Snacks mehr, mit denen er seine Gesundheit zumindest anfangs erholen konnte.

Gespielt wird das Action-RPG im Video auf einer Wii U mit dem Tablet-Controller. The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint im März 2017 für WiiU und Nintendo Switch.