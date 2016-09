Bayonetta - Gefeiertes Actionspiel nun abwärtskompatibel für Xbox One

Das preisgekrönte Hack'n'Slay Bayonetta ist nun auch auf der Xbox One spielbar.

Von Christopher Krizsak |

Bayonetta ist ein Actionspiel der etwas anderen Sorte

Das vielfach ausgezeichnete Actionspiel Bayonetta aus dem Hause Platinum Games reiht sich in die Liste der abwärtskompatiblen Xbox-360-Titel ein und ist jetzt auch auf der Xbox One spielbar.

Darüber hinaus ist Bayonetta bereits für die Wii U verfügbar, ebenso wie das Nintendo-exklusive Sequel Bayonetta 2. Entwickelt wurde das kultige Actionspiel von Hideki Kamiya, der sich seinen legendären Ruf mit Titeln wie Resident Evil, Viewtiful Joe, Okami und The Wonderful 101 redlich verdiente. Momentan arbeitet er an dem heiß erwarteten Action-RPG Scalebound, das nächstes Jahr für die Xbox One erscheint.

Wenn ihr Bayonetta selbst noch nicht gespielt habt und euch über die Qualitäten dieses einzigartigen Hack'n'Slay überzeugen wolltet, haben wir hier einen ausführlichen Test parat.