Bayonetta + Vanquish - Bundle für PS4 & Xbox One bei drei Händlern gelistet

In Anbetracht dessen, dass sowohl der Third Person-Prügler Bayonetta als auch der Slow-Motion-Shooter Vanquish erst kürzlich für PC erschienen sind, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass auch Remaster-Versionen für PS4 und Xbox One folgen könnten. Diese Spekulationen dürften nun durch neue Produkteinträge von drei unterschiedlichen Händlern weiter befeuert werden.

Mehr: Bayonetta 3 - Chef-Entwickler teasert dritten Serienteil an

So listen Alza, FilmGame und EsteLacnejsie ein Bundle der beiden Action-Spiele. Die Packshots zeigen dabei sowohl PS4- als auch Xbox One-Versionen, die je für knapp 60 Euro gelistet werden. Ein Releasetermin wird hingegen nicht angezeigt.

Wie ein paar Skeptiker allerdings bemerken, scheint der schiefe Trennbalken der beiden Spiele-Cover eher amateurhaft gestaltet worden zu sein. Abgesehen davon scheint es auch seltsam, dass zwei derart unterschiedliche Spiele im Bundle und dann auch noch in Form von Retail-Versionen verkauft werden. Wie immer sollten derartige Gerüchte also mit Vorsicht genossen werden.

Habt ihr die beiden Titel gespielt? Würdet ihr sie weiterempfehlen?