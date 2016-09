Anders als in den beiden Vorgängern sind wir jetzt selbst Chef des Horizon-Festivals und müssen in Australien für Stimmung sorgen und neue Fahrer anwerben.

In der Introsequenz kommen wir in Australien an und müssen anschließend mit einem Lamborghini Centenario zu unserem ersten Festivalort heizen - dem malerischen Urlaubort Byron Bay am südöstlichen Zipfel der Karte. Dieses Rennen dient als Tutorial, in dem man die wichtigsten Steuerungselemente wie Gas, Bremse und Rückspulfunktion gezeigt bekommt.