007 First Light zeigt erstes Gameplay - So sieht der neue James Bond aus

Das ist der neue James Bond von IO Interactive.

IO Interactive, die Macher der Hitman-Spiele und MindsEye, das in wenigen Tagen erscheint, haben erst vor wenigen Tagen einen eigenen Showcase für die Summe Game Fest-Zeit angekündigt. In ihrer Show zeigen sie neben den beiden bereits erwähnten Titeln auch mehr zu ihrem James Bond-Spiel, das auf den Namen 007: First Light hört. Allerdings haben die Entwickler sich nicht alles für den eigenen Showcase aufbewahrt, sondern bei der State of Play erstes Gameplay präsentiert – und damit auch den neuen James Bond.

Das ist IOs Bond, James Bond

Prügeleien, schnelle Autos, Explosionen, Flirts und coole Gadgets – das ist typisch James Bond und genau das zeigte uns IO Interactive auch auf der State of Play in einem Trailer. Der Mix aus Gameplay, Zwischensequenzen und In-Engine-Material präsentierte uns den typischen Alltag des Doppelnullagenten in seinen jungen Jahren:

3:14 007 First Light - Erstes Gameplay zeigt den typischen James Bond-Alltag mit viel Action und Gadgets

Autoplay

Das ist der neue Bond (wenn auch nicht für die Kinofilme): Der James Bond im Spiel verlor in jungen Jahren seine Eltern, die ihr Leben für seins opferten. Es folgten viele Aufenthalte in britischen Internaten mit Bestnoten, aber auch vielen Konflikten. Auch in der Marine fiel er mit leichtsinnigem Verhalten und Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten auf, aber ebenso mit seinen guten Instinkten. Das brachte ihm schließlich den 00-Status ein.

007: First Light erzählt eine Origins Story, weshalb der James Bond im Spiel auch noch recht jung ist und das MI6-Trainingsprogramm durchläuft. Hinter welchen Bösewichten er genau her ist und welche Verschwörung er aufdeckt, verriet IO noch nicht, aber der Doppelnullagent 009 scheint auch eine Rolle bei all dem zu spielen.

Alle weiteren Ankündigungen der State of Play im Juni findet ihr in unserer Übersicht:

Mehr zum Thema State of Play im Juni: Alle Ankündigungen der großen PS5-Show in der Übersicht von Dennis Michel

Wann erscheint 007: First Light? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Der Trailer verkündete nur, dass es irgendwann 2026 auf PlayStation 5 soweit sein wird. Auf der offiziellen Webseite wird aber auch noch einmal bestätigt, dass das narrative Action-Adventure für Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 erscheint.

Übrigens könnt ihr euch schon jetzt Gratis-Skins sichern: Über euren IOI-Account könnt ihr ein Outfit-Skin sowie Waffen-Skin kostenlos freischalten.

Was ist eure Meinung zum Spiel? Gefällt euch der neue Bond?