007 First Light: Release, Plattformen und alle Infos zum neuen Bond-Spiel

James Bond ist der wohl berühmteste Geheimagent der Welt. In den letzten Jahren hat sich der britische M16-Agent auf Konsolen und PC allerdings rar gemacht. Das letzte Bond-Spiel 007 Legends erschien im Jahr 2012. Dass diese Durststrecke irgendwann enden wird, steht bereits fest, denn IO Interactive – das Studio hinter den Hitman-Spielen – werkelt schon seit einigen Jahren an einem neuen Bond-Spiel.
Hier könnt ihr euch das neueste Gameplay anschauen:
Release: Wann kommt 007 First Light raus?
007: First Light erscheint am 27. Mai 2026.
Ursprünglich war der Release von 007 First Light für März 2026 geplant. Warum daraus nichts wurde, erfahrt ihr im offiziellen Statement von IO Interactive:
Plattformen: Für welche Systeme erscheint das Bond-Spiel?
Hier hat iO Interactive bereits Tacheles gesprochen und alle Plattformen angekündigt, die 007 First Light erhalten werden:
- PlayStation 5
- Nintendo Switch 2
- Xbox Series X/S
- PC
Auf den kommenden Seiten lest ihr mehr zur Story von First Light sowie dem Gameplay des neuen Agenten-Actionspiels.
