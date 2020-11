Project 007 - Neues James Bond-Spiel der Hitman-Macher angekündigt

Rasante Action, schnelle Autos, hübsche Damen und nicht zu vergessen der Martini - geschüttelt, nicht gerührt versteht sich. Wer dabei an James Bond denkt, liegt goldrichtig. Und wer Lust hat sich mal wieder wie 007 zu fühlen, kann das bald mit Project 007 tun. Denn IO Interactive arbeitet an einem neuen Spiel zum britischen Agenten, das auf der offiziellen Lizenz basiert. Die Hitman-Macher kündigen das Spiel heute mit einen Teaser an.

Hitman-Macher arbeiten an Projekt 007

IO Interactive hat mit der Hitman-Reihe bereits Erfahrung gesammelt, wenn es um Agentenspiele geht. Nur statt Agent 47 geht es dieses Mal um James Bond, der bekanntlich etwas auffälliger als der Hitman agiert. Aber wie genau wir uns digital als 007 durch die Missionen kämpfen, lässt sich noch nicht sagen. Denn der Teaser, mit dem das Projekt 007 angekündigt wurde, verrät nicht wirklich etwas:

Etwas mehr Infos erhalten wir da durch die offizielle Website zum Spiel. Dort schreibt IO Interactive, dass sich Project 007 (Arbeitstitel) mit der Ursprungsgeschichte des britischen Geheimagenten befasst:

"Mit einer völlig originellen Bond-Geschichte werden die Spieler in die Fußstapfen des weltweit beliebtesten Geheimagenten treten, um sich in der allersten James Bond-Ursprungsgeschichte ihren 00-Status zu verdienen."

Außerdem gibt IO Interactive an, dass sie derzeit nach weiteren Mitarbeitern für das Projekt suchen. Bis wir also weitere Details, geschweige denn Gameplay zu sehen bekommen, dürfte es noch eine Weile dauern. Vorher erscheint Hitman 3 und lässt uns als Agent 47 unsere Ziele heimlich ausschalten - und das sogar in VR:

Freut ihr euch auf ein James Bond-Spiel? Findet ihr es gut, dass IO Interactive den Titel entwickelt? Und was erwartet ihr von dem Spiel?