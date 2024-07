Diese 10 One Piece-Filme konntet ihr bisher nirgendwo legal streamen - Ab sofort sind sie bei diesem Anbieter verfügbar!

In One Piece: Strong World haben es Ruffy und seine Freund*innen mit neuen Gegnern zu tun. (Bild: © Toei Animation)

One Piece feiert diesen Monat seinen 27. Geburtstag und ist damit eines der heißesten Gesprächsthemen in der Anime-Community. Mit Merch-Kollaborationen, Gewinnspielen und allgemeinen Feierlichkeiten wird den Fans die Woche versüßt, während der Manga diese Woche eine kleine Pause einlegt.

Auch die deutschen One Piece-Fans haben Grund zur Freude. 10 von 15 One Piece-Filmen, die bislang abseits des One Piece Film: Red bisher auf keinem Streamingdienst in Deutschland verfügbar waren, sind nun legal bei ADN (Animation Digital Network) erhältlich.

Ab sofort könnt ihr 10 One Piece-Filme nachholen und bingen

Der Streaming-Anbieter ADN hat für Juli eine Erweiterung seines Katalogs angekündigt. Ab sofort stehen euch zehn Kinofilme der beliebten Shonen-Serie auf Abruf zur Verfügung. Von One Piece: Der Film aus dem Jahr 2000 bis Strong World von 2009 sind nun insgesamt zehn der 15 One Piece-Verfilmungen bei ADN verfügbar.

Alle zehn Filme sind in der japanischen Originalsprache mit englischen Untertiteln verfügbar. Über eine deutsche Synchronisation oder deutsche Untertitel ist nichts bekannt.

Hier habt ihr alle verfügbaren Streifen auf ADN im Überblick:

Hier sind alle One Piece-Filme, die auf ADN ab sofort verfügbar sind, auf einen Blick. (Bild: © ADN / Shueisha)

One Piece: Der Film

One Piece: Abenteuer auf der Spiralinsel

One Piece: Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere

One Piece: Das Dead End Rennen

One Piece: Der Fluch des heiligen Schwerts

One Piece: Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel

One Piece: Schloss Karakuris Metall-Soldaten

One Piece: Abenteuer in Alabasta - Die Wüstenprinzessin

One Piece: Chopper und das Wunder der Winterkirschblüte

One Piece: Strong World

One Piece Film: Red ist nicht dabei - Hier könnt ihr den neuesten Streifen schauen

Der neueste One Piece-Film aus dem Jahr 2022 ist allerdings nicht auf der Streaming-Plattform ADN verfügbar. Fans können One Piece Film: Red stattdessen sowohl auf Netflix als auch auf Crunchyroll ansehen.

Auf Crunchyroll ist der neue Film aus dem Jahr 2022 allerdings nur in japanischer Originalsprache mit englischen Untertiteln verfügbar, während der Film auf Netflix komplett auf Deutsch synchronisiert ist.

Habt ihr die One Piece-Filme schon gesehen und welcher ist euer Favorit?