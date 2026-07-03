Über 100 Euro sparen: Der Kindle Scribe ist auf Amazon massiv reduziert

So günstig wie gerade, war der Kindle Scribe fast noch nie.

Der Kindle Scribe ist weit mehr als nur einfacher E-Reader, sondern wird durch technische Spielereien, ein größeres Display und den beiliegenden Stift zum starken Allrounder, der auch auf der Arbeit, in der Uni oder bei Haushaltsangelegenheiten extrem nützlich sein kann. Auf Amazon bekommt ihr das E-Ink-Tablet jetzt sagenhaft günstig.

Amazons E-Reader ist gnadenlos günstig

Viele Menschen mögen E-Reader aufgrund ihrer Größe nicht, und ich kann es verstehen, das Format hat selten etwas mit der Größe eines echten Buches zu tun. Mit dem Kindle Scribe werdet ihr dieses Problem allerdings kaum haben, denn der ist mit über 10 Zoll angemessen groß, sodass neben dem Text eurer Bücher auch genügend Platz für euren eigenen Texte ist.

Selbst kleine Zeichnungen lassen sich mit dem Kindle Scribe anfertigen.

Das Display ist E-Ink vom Feinsten: Fühlt sich an wie Papier, ist gestochen scharf, und ist dank fehlendem Blaulicht auch schonend für die Augen. Um zu großer Spiegelung aus dem Weg zu gehen, ist in dem Gerät ein Frontlicht eingebaut: Wenn es zu hell wird, einfach die Helligkeit höher schrauben und schon könnt ihr weiterlesen.

Ein Notizbuch, das mitdenken kann

Mit diesem Teil wird Papier endgültig überflüssig, denn auf dem Kindle Scribe schreibt es sich wie in einem echten Notizbuch. Egal, ob ihr eigene Notizen anfertigt, oder in eure digitalen Bücher kritzelt: Es geht locker von der Hand und selbst hässliche Schriften, verwandelt der Scribe in leserliche Notizen, bei denen jeder Deutschlehrer eine Eins für schöne Schrift vergeben würde.

Der Kindle Scribe macht Planung und Umsetzung enorm einfach.

Doch damit nicht genug: Denn eure Mitschriften könnt ihr direkt auf dem Gerät mithilfe einer KI zusammenfassen lassen, sodass ihr euch nicht durch alles selbstständig hindurchwühlen müsst. Ihr könnt die KI auch bitten, eure Notizen neu zu formulieren oder Feinheiten hinzuzufügen. Wer in seinem Arbeitsalltag viel mit Texten zu tun hat, findet im Kindle Scribe ein perfektes Work-Tool.

Völlig egal, für welchen Umstand ihr das Tablet braucht: Gerade ist die Gelegenheit günstig, zuzuschlagen. Das Angebot gilt zwar noch bis Ende Juli, aber wer weiß, ob der Kindle Scribe bis dahin nicht schon längst ausverkauft ist.