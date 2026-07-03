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PlayStation Portal 110€ günstiger: Sonys PS5-Handheld gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis!

Wenn ihr eure PS5-Spiele bequem im Handheld-Format spielen wollt, dann habt ihr jetzt die Chance, den PlayStation Portal Remote Player 110€ günstiger im Vergleich zum UVP abzustauben.

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GamePro Deals
03.07.2026 | 16:11 Uhr


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Durch ein B-Ware-Angebot gibt es den PS5-Handheld PlayStation Portal mal wieder richtig günstig. Durch ein B-Ware-Angebot gibt es den PS5-Handheld PlayStation Portal mal wieder richtig günstig.

Wenn ihr keine Lust mehr habt, mit euren PS5-Spielen an den Fernsehern gefesselt zu sein, könnt ihr jetzt Sonys offiziellen PS5-Handheld günstig im Angebot abstauben: Den PlayStation Portal Remote Player bekommt ihr über eBay gerade in einem äußerst günstigen B-Ware-Angebot, im Vergleich zum aktuellen UVP bei Neuware spart ihr dabei 110€. Hier findet ihr den Top-Deal:

PS5-Handheld jetzt 110€ günstiger im eBay-Angebot schnappen!

Da die Vorräte bei solchen B-Ware-Angeboten in der Regel eng begrenzt sind, solltet ihr damit rechnen, dass er bald ausverkauft sein könnte. Verkäufer ist übrigens der größere eBay-Händler Favorio, mit 99,7 Prozent positiven Rezensionen bei rund 1,4 Millionen verkauften Artikeln. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass es sich um einen seriösen Deal handelt.

PlayStation Portal im Angebot: Was bedeutet B-Ware in diesem Fall?

Den PlayStation Portal Remote Player aus dem B-Ware-Angebot dürftet ihr kaum von Neuware unterscheiden können. Den PlayStation Portal Remote Player aus dem B-Ware-Angebot dürftet ihr kaum von Neuware unterscheiden können.

Laut dem Händler Favorio handelt es sich bei den angebotenen PS5-Handhelds um Vorführgeräte oder Geräte aus Warenrücksendungen, die höchstens minimal benutzt wurden und die schlimmstenfalls leichte Gebrauchsspuren aufweisen können. Damit sind in der Regel vor allem Schäden an der Verpackung, Fingerabdrücke oder nicht ordentlich aufgerollte Kabel gemeint.

Dem PlayStation Portal Remote Player selbst solltet ihr hingegen kaum ansehen können, dass es sich nicht um Neuware handelt. Auch das Zubehör, das in diesem Fall ohnehin nur aus einem Kabel besteht, ist enthalten. Lediglich die Bedienungsanleitung könnte eventuell fehlen, diese findet man aber auch digital.

PlayStation Portal Remote Player jetzt im B-Ware-Angebot schnappen!

Was kann der PS5-Handheld PlayStation Portal?

Video starten 0:34 PlayStation Portal - Sony stellt Releasetermin im Trailer vor

Der PlayStation Portal Remote Player ist dafür gedacht, dass ihr eure PS5-Spiele nicht mehr am Fernseher oder Monitor spielen müsst, sondern sie im Handheld-Format in alle Zimmer eurer Wohnung mitnehmen und zum Beispiel auch gemütlich im Bett spielen könnt. Dabei müsst ihr beachten: Es handelt sich um einen reinen Streaming-Handheld, der die Spiele von eurer PS5 über euer WLAN überträgt. Ihr braucht also weiterhin eine richtige Konsole.

Immerhin könnt ihr eure Spiele auch auf PlayStation Portal mit dem gewohnten Komfort spielen, denn die fest an den Seiten angebrachten Controller sind im Grunde schlicht zwei Hälften eines Sony DualSense, mit allen Features wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern, die ihr auch beim normalen Controller bekommt. Das Touchpad fällt zwar weg, dafür bietet jedoch das Handheld-Display selbst Touch-Steuerung.

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