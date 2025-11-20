  • Anzeige

100 Zoll QLED 4K-TV im Angebot: Der größte Fernseher im Amazon Black Friday Sale ist ein echtes Schnäppchen!

Bei Amazon könnt ihr jetzt einen gigantischen QLED-Fernseher im Black-Friday-Angebot abstauben: Nirgendwo sonst bekommt ihr einen 100 Zoll 4K-TV so günstig!

GamePro Deals
20.11.2025 | 16:42 Uhr


Keine Kompromisse bei der Größe mehr machen: Bei Amazon könnt ihr jetzt einen 100 Zoll großen 4K-Fernseher zum Top-Preis abstauben.

Wenn ihr auf der Suche nach einem möglichst großen 4K-Fernseher seid, dann ist der Black Friday die perfekte Gelegenheit, ein Schnäppchen zu machen. Der größte TV im heute gestarteten Amazon-Sale ist beispielsweise der gigantische 100 Zoll großen QLED-Fernseher Hisense E7NQ, den ihr zum echten Schnäppchenpreis bekommt. Laut Vergleichsplattformen findet ihr momentan nirgendwo sonst einen 4K-TV dieser Größe so günstig wie hier:

100 Zoll QLED 4K-TV im Black-Friday-Angebot abstauben!

Falls euch der 2,23 Meter breite Fernseher doch eine oder mehrere Stufen zu groß ist, könnt ihr im Amazon Black Friday Sale übrigens natürlich auch noch viele kleinere, aber noch immer stattliche 4K-TVs günstig abstauben. Hier ein paar Beispiele:

QLED, 144Hz und guter Kontrast: Das kann der günstige 100-Zoll-Fernseher

Der Hisense E7Q bietet eine QLED-Filterschicht und ein leicht zu bedienendes Betriebssystem. Der größte Vorteil der 100-Zoll-Version ist aber das 144Hz-Display. Der Hisense E7Q bietet eine QLED-Filterschicht und ein leicht zu bedienendes Betriebssystem. Der größte Vorteil der 100-Zoll-Version ist aber das 144Hz-Display.

Die 100-Zoll-Version des Hisense E7NQ zeichnet sich vor allem durch ihr 144Hz-Display aus. Die hohe Bildwiederholrate ist gerade bei sehr großen Bildschirmen wichtig, da bei diesen TVs schnelle Bewegungen aufgrund der weiten Strecke, die Objekte zwischen zwei Frames zurücklegen, ansonsten oft ruckartig wirken. Beim Hisense E7NQ bekommt ihr hingegen ein flüssiges Bild.

Gigantischen QLED-Fernseher jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

Außerdem könnt ihr so die Leistung der PS5 und Xbox Series X voll ausnutzen. Die beiden Konsolen schaffen maximal 120 fps bei 4K-Auflösung. Wer beim Gaming die vollen 144 fps des Hisense E7NQ genießen will, braucht einen schnellen PC. Auch auf der Konsole profitiert ihr jedoch vom niedrigen Input Lag des Fernsehers, durch den schnellen Reaktionen beim Spielen nichts im Wege steht.

Für seine Preisklasse bietet der Hisense E7NQ (hier in einer kleineren Version abgebildet) eine sehr gute Bildqualität. Für seine Preisklasse bietet der Hisense E7NQ (hier in einer kleineren Version abgebildet) eine sehr gute Bildqualität.

Ansonsten gehört der Hisense E7NQ zwar eher zur unteren Preisklasse der aktuellen 4K-Fernseher, bringt aber immerhin eine QLED-Filterschicht mit. Diese sorgt mithilfe sogenannter Quantum Dots für kräftige und akkurat dargestellte Farben. Außerdem liefert das VA-Panel einen relativ hohen Kontrast, wenngleich der Hisense E7NQ in dieser Hinsicht natürlich nicht mit teuren Mini-LED- oder gar OLED-Fernsehern mithalten kann.

100 Zoll QLED-Fernseher jetzt im Amazon-Angebot schnappen!
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
