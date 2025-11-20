  • Anzeige

50-Megapixel-Kamera mit OIS, 6.000mAh-Akku und jetzt stark reduziert: Ein Handy-Geheimtipp lässt die Konkurrenz erzittern!

Das Xiaomi Poco X7 Pro ist aktuell enorm reduziert im Black-Friday-Angebot bei Amazon verfügbar: Wer für sein Geld maximale Handy-Preis-Leistung haben will, muss hier zuschlagen!

Simon Berger, GameStar Deals
20.11.2025 | 16:20 Uhr


Das Xiaomi Poco X7 Pro ist beim diesjährigen Amazon Black Friday einer der heißesten Angebotskandidaten in puncto Smartphones! Das Xiaomi Poco X7 Pro ist beim diesjährigen Amazon Black Friday einer der heißesten Angebotskandidaten in puncto Smartphones!

Manchmal stolpert man bei Amazon über ein Smartphone, das so unverhältnismäßig viel Leistung fürs Geld liefert, dass man unwillkürlich zweimal hinschaut. Genau so ein Fall ist das Xiaomi Poco X7 Pro mit 512 Gigabyte. Statt lauter Marketingversprechen bekommt ihr hier ein Gerät, das im Alltag einfach abliefert – schnell, ausdauernd und mit einer starken Kamera. Und weil der Preis aktuell beim Amazon Black Friday nochmal ein gutes Stück nach unten rutscht, ist dieses Handy nun ein echter Preis-Leistungs-Überflieger!

So muss Preis-Leistung aussehen: 512 Gigabyte-Handy von Xiaomi supergünstig beim Amazon Black Friday!

Hand aufs Herz: 128 GB sind bei aktuellen Smartphones oft schneller voll, als man "Angry Birds" sagen kann. Ein paar hochauflösende Fotos, das nächste WhatsApp-Backup und zwei, drei Games, die locker zweistellige Gigabyte-Zahlen schlucken – und schon blinkt die Speicherwarnung auf. Mit den satten 512 GB im Poco X7 Pro müsst ihr euch darum aber eine ganze Weile keine Sorgen mehr machen.

Ihr müsst deutlich seltener ausmisten, bleibt von lästigen „Speicher voll“-Hinweisen verschont und habt jederzeit genug Platz für Apps, Fotos und alles, was euch sonst wichtig ist. Gerade in dieser Preisklasse ist das ein echtes Plus, an das ihr euch verdammt schnell gewöhnt – und garantiert nicht mehr missen wollt.

Mit seiner IP68-Zertifizierung zeigt das Xiaomi Poco X7 Pro, dass es euren Alltag locker mitmacht. Staub und Wasser können dem Gerät kaum etwas anhaben. Mit seiner IP68-Zertifizierung zeigt das Xiaomi Poco X7 Pro, dass es euren Alltag locker mitmacht. Staub und Wasser können dem Gerät kaum etwas anhaben.

Wunderbar flüssige 120Hz: Ein AMOLED-Display zum Verlieben

Beim Display zeigt das Poco X7 Pro ziemlich klar, dass Xiaomi genau weiß, was sich preisbewusste Smartphone-Fans wünschen. Das 6,67-Zoll-AMOLED mit 120 Hz sorgt für satte Farben, tolle Kontraste und ein super geschmeidiges Bild. Egal, ob ihr durch Social Media scrollt, eine Gaming-Session einlegt oder eure Lieblingsserie schaut – die Darstellung bleibt durchgehend flüssig und macht einfach Spaß!

Die Specs des Xiaomi Poco X7 Pro im Überblick:

  • Chipsatz: MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm, bis 3,25 GHz, 5G-fähig)
  • Display: 6,67 Zoll CrystalRes 1.5K Flow AMOLED, 120 Hz, bis zu 3000 nits Helligkeit, HDR10+ & Dolby Vision
  • Speicher & RAM: 12 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher + 512 GB UFS 4.0 Speicher
  • Akku & Laden: 6000 mAh Akku mit 90 W HyperCharge
  • Kameras: 50 MP Hauptkamera (Sony IMX882, OIS) + 8 MP Ultraweitwinkel + 20 MP Frontkamera
  • Schutzklasse: IP68 zertifiziert (wasser- und staubgeschützt)

Das Xiaomi Poco X7 Pro kommt in mehreren stylischen Farbvarianten daher – und die Kombination aus Schwarz und Gelb sticht für mich ganz klar heraus! Das Xiaomi Poco X7 Pro kommt in mehreren stylischen Farbvarianten daher – und die Kombination aus Schwarz und Gelb sticht für mich ganz klar heraus!

Maximale Performance und Features für geringes Geld

Das Xiaomi Poco X7 Pro zeigt ziemlich eindrucksvoll, wie viel Smartphone-Leistung heute schon im Budget-Segment möglich ist. Ein stark auflösendes Display, reichlich Speicher, ordentliche Power und ein Akku, der locker einen ganzen Tag durchhält – das Gesamtpaket wirkt einfach stimmig. Für alle, die ein zuverlässiges Handy für den Alltag wollen, ohne dafür ein Vermögen auszugeben, ist das X7 Pro im Black-Friday-Angebot daher ein echter Geheimtipp.

Sichert euch das Xiaomi Poco X7 Pro im Black-Friday-Angebot bei Amazon!
