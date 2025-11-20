Legendäres Brettspiel der 90er-Jahre jetzt stark reduziert beim Amazon Black Friday: HeroQuest müsst ihr gespielt haben!

Eines der legendärsten Brettspiele der 90er ist jetzt mächtig reduziert im Black-Friday-Angebot bei Amazon!

Ich erzähl euch mal was: Für mich ist HeroQuest nicht einfach nur ein Brettspiel – es ist ein Stück Kindheit, das ich bis heute mit mir herumtrage. Unzählige Nachmittage habe ich als kleiner Knirps damit verbracht, Seite an Seite mit meinem Onkel zu spielen, der mir nicht nur das Würfeln beigebracht hat, sondern mich überhaupt erst in die Welt der Fantasy hineingezogen hat.

Seit damals ist viel Zeit vergangen. Doch HeroQuest lebt weiter – und wie! Hasbro hat dem Klassiker eine behutsame Frischzellenkur verpasst und ihn 2021 neu veröffentlicht. Mit überarbeiteten Miniaturen, modernisiertem Look, aber dem gleichen Herzschlag: einem kooperativen Dungeon-Crawler, in dem ihr als Barbar, Zwerg, Magier oder Elf düstere Kerker erkundet und gemeinsam gegen den finsteren Zargon antretet. Klingt gut? Ist es auch. Und das Beste: Beim Amazon Black Friday gibt’s HeroQuest aktuell richtig günstig!

HeroQuest im Black-Friday-Angebot: Nostalgischer Brettspiel-Tipp aus den 90ern für verregnete Herbstnachmittage

So muss eine gelungene Brettspiel-Neuauflage aussehen: HeroQuest glänzt mit erstklassiger Verarbeitungsqualität!

Wenn ihr HeroQuest bisher nur vom Namen kennt: Dahinter steckt ein klassischer Dungeon-Crawler für zwei bis fünf Spieler. Eine Person übernimmt die Rolle des Spielleiters – im Spiel „Zargon“ – und steuert alle Monster, Fallen und Überraschungen. Die übrigen Spieler werden zu Helden, ziehen gemeinsam durch finstere Gänge, treffen auf Skelette, Orks oder Chaoskrieger und versuchen, ihre Quests erfolgreich abzuschließen.

Dieser Brettspiel-Dungeoncrawler ist ein absoluter Spielspaß-Garant!

Der besondere Reiz von HeroQuest liegt in seiner opulenten Ausstattung. Über 70 liebevoll gestaltete Miniaturen, ein modularer Dungeon-Spielplan, Türen, Möbel, Schatzkisten und Zauberkarten sorgen dafür, dass jede Partie richtig lebendig wird. Das hier ist kein Spiel, das man mal eben schnell nach Feierabend runterspielt – es ist ein immersives Fantasy-Erlebnis, das euren Wohnzimmertisch in ein kleines Abenteuerreich verwandelt.

Ein absolutes Paradebeispiel für ein Brettspiel-Remake!

Man muss Hasbro wirklich zugutehalten, dass die Neuauflage von HeroQuest alles andere als eine schnelle Kopie zum schnellen Geld verdienen ist. Die Regeln wurden vorsichtig an moderne Standards angepasst, die Figuren sind deutlich detailreicher und robuster, die Karten lassen sich besser lesen und auch das Spielbrett wirkt insgesamt edler. Kenner des Originals finden sich sofort zurecht, aber auch Neueinsteiger kommen ohne große Hürde ins Abenteuer.

Die Karten und Miniaturen wurden liebevoll gestaltet und machen mit haufenweise Details optisch einiges her!

Im Grundspiel warten 14 Quests, eine klar strukturierte Anleitung und eine kleine Einstiegskampagne auf euch, mit der ihr sofort anfangen könnt. Und wer lieber mit digitaler Unterstützung spielt, freut sich über die kostenlose Companion-App: Sie übernimmt die Rolle des Spielleiters – so könnt ihr HeroQuest komplett kooperativ erleben, ohne dass jemand in die muffigen Stiefel des olle Zargon schlüpfen muss.

