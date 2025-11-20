96 Punkte: Das beste PS5-Spiel aller Zeiten laut Metacritic gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis im Black-Friday-Angebot!

Diesem PS5-Spiel solltet ihr auf jeden Fall mal eine Chance geben - auch wenn es alles andere als einfach ist.

Es hat 96 Punkte und ist dadurch laut Metacritic haarscharf vor Baldur's Gate 3 das beste PS5-Spiel aller Zeiten: Jetzt könnt ihr euch den knallharten Open-World-Hit bei Amazon im Black Friday Sale sichern! Offiziell gilt das Angebot zwar noch bis zum 1. Dezember, aber angesichts des günstigen Preises könnte es schon sehr viel früher ausverkauft sein, also solltet ihr euch besser nicht allzu viel Zeit lassen:

Neben diesem Meilenstein findet ihr im gerade erst gestarteten Amazon Black Friday Sale übrigens noch viele weitere große PS5-Spiele von Battlefield 6 bis Final Fantasy 7 Rebirth. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Knallhart, düster, packend: Das ist das beste PS5-Spiel überhaupt!

Die Bosskämpfe dieses Soulslike-Meisterwerks sind gnadenlos. Glücklicherweise dürft ihr sie im Koop bestreiten.

Es geht natürlich um Elden Ring, das Meisterwerk der Soulslike-Erfinder von From Software, die hier die aus Dark Souls und Bloodborne bekannte Formel in eine große Open World verlegt haben. Das gelingt hervorragend, zum einen, weil das Studio eine düstere, atmosphärische Welt voller gruseliger Ruinen, bizarrer Kreaturen und uralter Geheimnisse erschafft, deren Geschichten man selbst erforschen muss.

Zum anderen macht die Open World Elden Ring auch zugänglicher als frühere From-Software-Spiele: Die spektakulären Bosskämpfe sind zwar nach wie vor gnadenlos hart, aber durch die neue Bewegungsfreiheit könnt ihr Gegnern, die ihr gerade nicht schafft, auch einfach mal aus dem Weg gehen, um später wiederzukommen. Frustrierendes Festhängen wird so vermieden.

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Auch spielerisch habt ihr diesmal relativ viele Freiheiten: Zwar ist auch Elden Ring nach wie vor stark auf spannende Nahkämpfe fokussiert, jedoch sind effektive Charakter-Builds mit Fokus auf Fernkampf und Magie ebenfalls möglich. Die sehr unterschiedlichen Angriffsmuster der Bosse laden zudem zum Ausprobieren verschiedener Taktiken ein. Und falls ihr mal wirklich gar nicht weiterkommen solltet, könnt ihr euch immer noch Hilfe im Online-Koop dazu holen.