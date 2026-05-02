100 Zoll QLED-Fernseher im Amazon Muttertags-Angebot: Riesigen 4K-TV eine Woche lang günstig abstauben!

Bestenfalls bis zum Muttertag bekommt ihr bei Amazon diesen 100 Zoll großen 4K-Fernseher zum Top-Preis.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen gigantischen QLED-TV mit ohnehin schon gutem Preis-Leistungs-Verhältnis noch günstiger abstauben: Den 100 Zoll großen und mit einem 144Hz-Display ausgerüsteten 4K-Fernseher Hisense E7Q Pro bekommt ihr jetzt zum Top-Preis im Sonderangebot. Offiziell soll der Deal noch bis zum 10. Mai (also bis Muttertag) laufen, er könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Falls euch der 100-Zoll-4K-TV doch ein paar Nummern zu groß ist, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens auch noch ein paar kleinere Fernseher günstig abstauben. Hier eine Auswahl:

100 Zoll QLED-Fernseher: Was kann der Riesen-TV?

Hier die Maße des riesigen QLED-Fernsehers, damit ihr wisst, ob ihr überhaupt genügend Platz in eurer Wohnung habt.

Der Hisense E7Q Pro ist ein Fernseher der unteren Mittelklasse, der für die gebotene Qualität erstaunlich günstig ist. Von Low-Budget-Fernsehern hebt er sich vor allem durch sein 144Hz-Display ab, durch das er schnelle Bewegungen flüssig darstellen kann. Eine hohe Bildrate ist gerade bei derart großen Fernsehern wichtig, weil man den Weg, den schnelle Objekte zwischen zwei Bildern zurücklegen, desto leichter wahrnimmt, je größer der Bildschirm ist.

Auch fürs Gaming ist eine hohe Framerate natürlich ein entscheidender Vorteil. Durch sie kann der Hisense E7Q Pro die maximale Leistung von 120 fps bei 4K-Auflösung aus der PS5 und der Xbox Series X herausholen. Durch den niedrigen Input Lag werden ihr zudem keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmen. Auch weitere wichtige Gaming-Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Der Hisense E7Q Pro 4K-Fernseher macht sich auch gut an der Wand, eine entsprechende Halterung vorausgesetzt.

Bei der Bildqualität punktet der Hisense E7Q Pro durch die QLED-Technik, bei der durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine akkuratere Farbdarstellung gesorgt wird. Er verfügt auch über Direct LED, was zu einer gleichmäßigeren Beleuchtung führt als bei vielen vom Rand beleuchteten Edge-Displays günstiger Fernseher. Das VA-Panel bietet zudem einen höheren Kontrast als die IPS-Displays, die gern bei Low-Budget-TVs eingesetzt werden.

Mit Mini-LED- oder gar OLED-Fernsehern kann der Hisense E7Q Pro beim Kontrast allerdings nicht mithalten und auch HDR kann er nicht so gut ausnutzen wie High-End-TVs. Mehr kann man zu einem so günstigen Preis allerdings auch nicht erwarten. Insgesamt bekommt ihr mit dem E7Q Pro einen hervorragenden Kompromiss aus Preis und Leistung, insbesondere dann, wenn ihr nach einem riesigen und trotzdem preiswerten Gaming-Fernseher sucht.