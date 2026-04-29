Nach Pokopia jetzt auch Pragmata: Warum das Spiel fast überall ausverkauft ist

Wer die physische Version von Pragmata kaufen will, der braucht gerade viel Geduld.

Capcom hat mit Pragmata dieses Jahr ein echtes Highlight gedroppt. In unserem GamePro-Test sichert sich der Rätsel-Shooter 77 Punkte, auf Metacritic kommt er sogar auf herausragende 85 Punkte. Doch wer sich für seine Konsole die physische Version des Spiels sichern will, der erlebt gerade eine böse Überraschung, denn die ist fast nirgendwo mehr zu bekommen.

Warum physische Versionen immer knapper werden

Pragmata ist nicht das erste Spiel, dass auf dieses Problem stößt. Auch Pokopia und Tomodachi Live waren in letzter Zeit nur sehr schwer zu bekommen. Die Knappheit physischer Versionen ist also ein generelles Phänomen.

12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

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Über die Gründe können wir größtenteils zwar nur spekulieren, aber es gibt einige klare Anhaltspunkte. Denn der Spielemarkt verschiebt sich generell immer weiter ins Digitale. 2025 entfielen etwa bei Sony nur drei Prozent des Umsatzes auf den Verkauf physischer Spiele. Bei anderen großen Publishern sieht es ähnlich aus. In den USA ist der Verkauf laut Kotaku am niedrigsten Punkt seit 30 Jahren angekommen.

Und wenn die Nachfrage sinkt, sinkt auch das Angebot. Publisher wollen sich die Kosten für die Produktion wohl lieber einsparen, da sie davon ausgehen, dass die Boxen in der Zukunft eher zu Ladenhütern werden. Digitaler Vertrieb ist kostengünstiger, schneller und somit besser für die Geschäftsbilanzen.

Hier gibt es Pragmata noch

Trotz dieser Zahlen besteht nach wie vor eine Nachfrage an physischen Spielen, sonst wäre Pragmata in den Online-Shops keine Mangelware. Es scheint fast so, als wäre grob unterschätzt worden, wie viele Menschen sich noch gerne eine echte Spielesammlung im Regal aufbauen wollen.

Lasst uns also darauf schauen, wo es Pragmata noch gibt und wie viel ihr dafür auf den Tisch legen müsst. Die schlechtesten Nachrichten gibt es für PS5-Besitzende. Auf Amazon ist das Spiel komplett ausverkauft. Lediglich auf Ebay tauchen noch vereinzelt Exemplare auf, die aber oft oberhalb des UVP liegen.

Diana kann in Echtzeit Gegner hacken.

Etwas besser sieht die Lage auf der Xbox aus. Auf Amazon bekommt ihr die Version noch zum normalen Preis, müsst aber eine hohe Lieferzeit in Kauf nehmen: Laut Amazon dauert der Versand momentan bis zu zwei Monate. Wer nicht so lange warten will, kann sich auch bei Proshop oder MediaMarkt umsehen, dort werden kürzere Lieferzeiten angegeben.

Auch für die Switch 2 sind auf Amazon lange Wartezeiten angegeben. Wer aber direkt in Pragmata abtauchen will, der kann sich das Spiel alternativ auch bei Expert sichern, mit humaneren Lieferbedingungen.