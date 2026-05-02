Eine offene, detaillierte Spielwelt im besten Auto-Land der Welt, wunderschöne Grafik und das beste Fahrgefühl der Branche.

Es dauert noch knapp zwei Wochen, dann erscheint es: das Spiel, das in mir so große Vorfreude auslöst, wie schon ganz lange kein anderes mehr. Das Spiel, das meiner Einschätzung nach mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit schon bald zum Rennspiel des Jahres gekürt werden sollte.

Wer bis jetzt nicht weiß, um welches Spiel es geht, erfährt es hier und bekommt außerdem meine drei Gründe, warum ich mir so sicher und so ungeduldig bin.

Eines vorweg: Ich habe genauso viele Infos wie ihr auch. Ich habe keine Insider-Kontakte in unseren Spiele-Redaktionen – weder bei GamePro, noch bei GameStar. Ich weiß nicht mal, ob schon Testversionen des Spiels vorliegen. Das hier sind also Vermutungen, auch wenn mein Bauchgefühl sich sicher ist.

Drei Gründe, warum Forza Horizon 6 das Rennspiel des Jahres werden könnte

Erster Grund: Allem Anschein nach wird die Open World unfassbar schön. Influencer und einige Plattformen, darunter auch meine Kollegen, kamen in den Genuss einer Preview-Fassung. Ich habe gefühlt alle Videos dazu gesehen und kann sagen, dass die Spielwelt unfassbar hübsch und vielseitig wird.

Zweiter Grund: Es geht in DAS Auto-Land schlechthin – nach Japan. Darüber kann man wahrscheinlich stundenlang debattieren, aber für mich gibt es kein besseres Land als Japan für ein Open-World-Rennspiel. Landschaftlich, urban und auch in Sachen Automarken hat Japan einfach so viel zu bieten.

Schon in Mexiko, also in Forza Horizon 5, gab es für mich fast ausschließlich japanische Autos in meiner „Garage“.

Dritter Grund: Schon die Vorgänger haben es der Konkurrenz echt schwer gemacht. Man kann über die flache Spielwelt in Mexiko, über die generische Erzählung der „Kampagne“ und die kaum veränderte Rezeptur hinter Forza Horizon viel Schlechtes sagen. Fest steht: Das Rennspiel-Gesamtpaket eines Forza Horizon ist kaum zu schlagen. So war es und ich denke, so wird es bleiben.

Welche Version von Forza Horizon 6 lohnt sich am meisten?

Es gibt drei, genau genommen vier Versionen von Forza Horizon 6. Welche Edition sich für wen jetzt mehr lohnt, müssen letztlich natürlich alle selbst entscheiden, aber ein paar Empfehlungen habe ich doch für euch:

Forza Horizon 6 erscheint in mehreren Editionen, aber nicht alle lohnen sich.

Meine Empfehlungen zu den Editionen von Forza Horizon 6

Ihr habt noch oder schon Jahre kein Rennspiel mehr gezockt oder sucht ein Spiel, das für die ein oder andere gemütliche Stunde nach Feierabend reicht? Dann solltet ihr auf jeden Fall sparen, und euch die „normale“ Edition von Forza Horizon 6 vorbestellen. Forza-Spiele bieten in meinen Augen schon wirklich viel Spielspaß fürs Geld und zusätzliche Inhalte brauchen Casuals da in meinen Augen nicht.

Wenn ihr den GamePass abonniert habt, kommt ihr sogar sofort und ohne Mehrpreis in den Genuss. Als absoluter Fan der Serie könnt ihr euch dann nur das Premium-Upgrade überlegen. Damit bekommt ihr das volle Paket, ohne das Grundspiel zu kaufen.

Wenn ihr mit der Deluxe-Version liebäugelt, dann lasst euch von mir lieber gleich zur Premium-Version raten. So viel mehr bietet die Deluxe-Version nämlich nicht, und der Aufpreis zur größten Fassung lohnt sich dann in meinen Augen auf alle Fälle.

Für mich stand es von Anfang an außer Frage, dass ich die Premium-Version möchte. Ich weiß, dass Forza mir extrem viel Spaß macht und dass ich unzählige Stunden mit dem Spiel verbringen werde.

Also, wir sehen uns in Japan!