Über 1000 Switch-Spiele im Angebot: Großer Sale im Nintendo eShop läuft nur noch bis Sonntag

Im Nintendo eShop bekommt ihr jetzt starke Rabatte auf eine riesige Auswahl an Switch-Spielen.

Nur noch bis zum 10. September läuft im Nintendo eShop ein großer Sale, durch den ihr über 1000 Spiele für Nintendo Switch günstig abstauben könnt, darunter AAA-Hits und Indie-Geheimtipps der verschiedensten Genres. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Wer sich selbst einen Überblick verschaffen möchte, findet die komplette Liste der Deals hier:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekommt ihr einen großen Switch-Exklusivhit zum halben Preis. Wie schon beim Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle handelt es sich um ein Rundentaktikspiel im Stil von XCOM. Ihr zieht also mit einem kleinen Team in den Kampf und müsst die Spezialfähigkeiten eurer Charaktere geschickt ausnutzen und miteinander kombinieren. Durch einen komplexen Skilltree könnt ihr nun sogar jede Figur an eure Spielweise anpassen.

Diesmal vereinen Mario und seine Freunde ihre Kräfte mit den Häschen aus dem Hause Ubisoft, um den Sparks zu helfen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die uns auch im Kampf unterstützen können. Übrigens könnt ihr auch den Season Pass, der drei große Erweiterungen und weitere Zusatzinhalte bietet, günstiger abstauben. Falls ihr erst mal Probespielen wollt, hält der Nintendo eShop zudem eine kostenlose Demo bereit.

Dragon Ball FighterZ

Wenn ihr die Vorlage mögt, dann ist Dragon Ball FighterZ schon deswegen ein Muss für euch, weil es den Look des Animes nahezu perfekt einfängt – und das, obwohl die Figuren eigentlich dreidimensional mithilfe der Unreal Engine modelliert wurden. Aber auch spielerisch hat das Fighting Game einiges zu bieten. Neben den üblichen Kombos sorgen die Dreier-Teams für Spieltiefe, denn durch sie müsst ihr stets im richtigen Moment zum richtigen Kämpfer wechseln, um Angriffe perfekt zu kontern.

Trotz der Komplexität bleibt Dragon Ball FighterZ vergleichsweise einsteigerfreundlich, was unter anderem daran liegt, dass das Geschehen stets gut lesbar bleibt. Wie üblich in dem Genre sind die Multiplayer-Duelle der Kern des Spiels und bringen die höchste Langzeitmotivation. Es gibt aber auch eine interessante Solo-Kampagne, in der ihr euch über eine Karte bewegt und den Weg zum finalen Bosskampf so selbst bestimmt.

Sonic Frontiers

Sonic Frontiers schickt Segas legendären blauen Igel zum ersten Mal in eine große 3D-Open-World. Diese besteht aus abwechslungsreichen Regionen, von Wäldern und Wiesen über Wüsten bis hin zu belebten Straßen in der Stadt. Hier gibt es jede Menge zu erkunden, zum Beispiel die Ruinen einer uralten Zivilisation, die voller Geheimnisse und Rätsel stecken und auch etwas mit einer geradezu apokalyptischen Gefahr zu tun haben, vor der Sonic diese Welt retten muss.

Natürlich besteht auch in Sonic Frontiers ein großer Teil des Gameplays aus Platforming. In der Welt verstreut finden sich viele Hinderniskurse, die Sonic wie üblich in rasender Geschwindigkeit durchqueren kann. Außerdem gibt es die Cyberspace-Abschnitte. Hierbei handelt es sich um insgesamt 30 lineare, auf früheren Sonic-Spielen basierende Level wie der Green Hill Zone, die in schicker Grafik mit aufwendiger Inszenierung erstrahlen.

Monopoly für Nintendo Switch

Ubisoft hat die Monopoly-Umsetzung für Nintendo Switch aufwendig in Szene gesetzt.

Ubisoft hat den Brettspielklassiker Monopoly in einer aufwendigen Version mit gleich drei sehr hübsch gestalteten und mit vielen Details ausgestatteten 3D-Spielbrettern auf Nintendo Switch gebracht. Die Videospielumsetzung bietet zudem neue Modi, die es euch beispielsweise erlauben, den Spielverlauf zu beschleunigen, falls es euch an Zeit oder Geduld fehlt. Außerdem könnt ihr neue Aktionskarten ins Spiel aufnehmen oder gleich ganz eigene Regeln festlegen.

Das klassische Spielprinzip, das schon seit Jahrzehnten weltweit für Begeisterung und Frust sorgt, bleibt natürlich trotz aller neuen Möglichkeiten erhalten: Es geht darum, ganze Straßen aufzukaufen, Häuser darauf zu bauen und eure Konkurrenten durch hohe Mieten nach und nach zu ruinieren. Sowohl offline als auch online können bis zu sechs Spieler*innen miteinander spielen. Ihr könnt aber natürlich auch gegen die KI antreten.

LEGO City Undercover

LEGO City Undercover gehört mit einem Rabatt von 87 Prozent zu den besten Schnäppchen des Sales. Es handelt sich um ein Open-World-Actionspiel, das in einer Großstadt spielt und sich ähnlich wie GTA um Gangster und Verbrechen dreht. Allerdings steht ihr hier auf der Seite des Gesetzes: Als Undercover-Polizist Chade McCain sollt ihr den aus dem Gefängnis entflohenen Schwerverbrecher Rex Fury aufspüren.

Um euren Auftrag zu erledigen, erkundet ihr zu Fuß und in vielen Fahrzeugen die verschiedenen Bezirke der Stadt, schlüpft in kreative Verkleidungen und nehmt nebenbei noch kleinere Kriminelle fest. LEGO City Undercover punktet dabei mit dem typischen LEGO-Humor und einer spannenden Geschichte voller Anspielungen auf große Filmklassiker. Die Switch-Version bietet im Gegensatz zu älteren Versionen des Spiels einen lokalen Koop-Modus.

Disco Elysium - The Final Cut

Disco Elysium ist ein Rollenspiel, in dem wir in die Haut eines heruntergekommenen Detektivs schlüpfen und auf der unserer Erde ziemlich ähnlichen Welt Elysium schwere Verbrechen aufklären sollen. Dabei beeindruckt vor allem die enorme Entscheidungsfreiheit: Je nachdem, wie wir unsere Skillpunkte verteilt haben, stehen uns die verschiedensten, oft ziemlich skurrilen Möglichkeiten zur Lösung der Fälle offen.

Dass Disco Elysium zu einem der größten Kritikerlieblinge der letzten Jahre wurde und weltweite Höchstwertungen abgestaubt hat (zum Beispiel 92 Punkte im GamePro-Test), hat es auch seinen schrägen Charakteren und hervorragend geschriebenen Dialogen zu verdanken. Im Final Cut sind Letztere nahezu vollständig vertont, außerdem gibt es jetzt deutsche Untertitel. Daneben bekommt ihr hier zusätzliche Missionen und eine ganze Reihe von Detailverbesserungen geboten.

Borderlands: The Handsome Collection

Mit der Handsome Collection bekommt ihr Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel zusammen mit diversen Zusatzinhalten in einem Paket, das euch insgesamt über hundert Stunden Spielspaß bietet. Die Borderlands-Spiele sind First Person Shooter, die reichlich Action und schrägen Humor liefern. Für die Langzeitmotivation sorgt die Jagd nach immer besserer Beute und Ausrüstung, ähnlich wie in ARPGs im Diablo-Stil.

Selbst im Singleplayer können Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel durch die Vielfalt an effektvollen Waffen und die abwechslungsreichen Regionen für lange Zeit fesseln. Am meisten Spaß macht aber der Koop-Modus. Hier lassen sich auch die Spezialfertigkeiten der verschiedenen Charakterklassen miteinander kombinieren und optimal ausnutzen. Ihr könnt zu zweit an einer Konsole im Split Screen spielen. Online oder mit mehreren Konsolen ist Koop mit bis zu vier Spieler*innen möglich.

Eastward

Eastward ist eine Mischung aus Rollenspiel und Action-Adventure, die sowohl spielerisch als auch durch die detailreiche Pixelgrafik stark an Klassiker wie Earthbound oder die frühen Zelda-Spiele erinnert. Ihr spielt den Minenarbeiter John und die übernatürlich begabte Sam, die als Strafe für Sams Neugier aus ihrer relativ sicheren unterirdischen Heimatstadt an die gefährliche Erdoberfläche verbannt werden und sich nun gemeinsam auf eine Reise begeben, um mehr über Sams Kräfte zu erfahren.

Das Gameplay bietet die Zelda-typische Mischung aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen, wobei ihr jederzeit zwischen den beiden Charaktere wechseln und so ihre individuellen Fähigkeiten benutzen könnt. Während John gut in der Handhabung schwerer Waffen ist und etwa zum Flammenwerfer oder Zahnradgewehr greift, setzt Sam ihre Kräfte etwas weniger brachial ein und kann beispielsweise Feinde mit Kinetikstößen betäuben.

Bugsnax

In Bugsnax reisen wir als Journalist zur Insel Schleckum. Dort leben die namensgebenden Bugsnax: seltsame, aber auch leckere Mischwesen aus Insekten und Süßigkeiten. Unser Ziel ist es, die über hundert verschiedenen Arten zu studieren, wozu wir sie aber erst mal fangen müssen. Dazu stehen uns verschiedene Fallen und Köder zur Verfügung. Da sich jede Art anders verhält, müssen wir uns immer wieder neue Taktiken einfallen lassen.

Die Bugsnax sind aber nicht alles, was uns interessiert. Wir versuchen auch, die Geheimnisse der Insel zu ergründen, die mit einer verschwundenen Abenteurerin zu tun haben sollen. Dazu müssen wir uns mit den Bewohnern anfreunden und ihnen Informationen entlocken, was wir am besten schaffen, indem wir Aufträge für sie erledigen und besonders schmackhafte Bugsnax an sie verfüttern. In den Dialogen mit diesen Bewohnern punktet Bugsnax mit einer großen Portion schrägem Humor.

OKAMI HD

OKAMI HD ist die technisch verbesserte Neuauflage eines Klassikers, in dem wir als Sonnengöttin in Gestalt einer weißen Wölfin zur Erde reisen, um Japan von Dämonen zu befreien. Allzu viel hat sich dabei abgesehen von der höheren Auflösung zwar nicht geändert, das ist aber auch nicht nötig. Aufgrund seines zeitlosen Artdesigns im Stil japanischer Holzschnitte ist Okami nämlich auch heute noch ein sehr hübsches Spiel.

Auch das ungewöhnliche Gameplay des Action-Adventures ist sehr gut gealtert: Wir werden auf unserer Reise von einem flohgroßen Künstler begleitet, der mithilfe seines magischen Pinsels und verschiedener Techniken die Spielwelt um uns herum manipulieren kann. Das hilft uns sowohl in den Kämpfen als auch bei der Lösung der Rätsel. Über den Umfang kann man sich ebenfalls nicht beklagen: Für knapp 10€ bekommt ihr rund 35 Stunden Spielzeit geboten.

Über 1000 weiterer Angebote im Nintendo eShop

Wie gesagt, sind die hier vorgestellten Angebote nur ein kleiner Teil des großen Sales im Nintendo eShop, der noch über 1000 weitere Deals für euch bereithält. Es lohnt sich auf jeden Fall, vor dem Ende der Aktion am Sonntag selbst nochmal einen Blick auf die zahlreichen Schnäppchen zu werfen: