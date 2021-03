Im PlayStation Store gibt gibt es bis 11 Uhr vormittags am 23. März besondere Angebote für PS Plus und PS Now: Kunden in Deutschland bekommen beim Kauf eines Jahresabos 15 Euro Store-Guthaben gutgeschrieben. Das Jahresabo kostet in beiden Fällen 59,99 Euro. Für Kunden in Österreich gibt es statt des Store-Guthabens 25 Prozent Rabatt. Sie bezahlen also nur 44,99 Euro. Hier geht's zur Aktion:

12 Monate PS Plus oder PS Now holen und 15€ Store-Guthaben bekommen

Während das Angebot mit PlayStation Plus nur für diejenigen gilt, die kein laufendes Abo haben, ist der Deal mit PlayStation Now offen für alle. Habt ihr bereits ein Abo bei PS Now, werden die 12 Monate also einfach zu eurer bereits bezahlten Zeit dazugerechnet.

Was bietet PlayStation Plus?

PS Plus bietet eine ganze Reihe sehr verschiedener Vorteile. Hier haben wir die wichtigsten aufgelistet:

1. Online-Multiplayer: Der vielleicht wichtigste Grund für ein Abo bei PS Plus ist der Online-Multiplayer. Ohne den Service könnt ihr bei den allermeisten PS4- und PS5-Spielen nur den Singleplayer oder den lokalen Multiplayer nutzen.

2. Monatliche Gratis-Spiele: Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat Spiele für PS4 und PS5, die ihr solange gratis spielen könnt, wie eure Mitgliedschaft andauert. Die Anzahl kann variieren, in den letzten Monaten waren aber immer mindestens zwei PS4-Titel und ein für PS5 optimiertes Spiel dabei. Im März gibt es gleich vier Spiele: Final Fantasy VII Remake und Remnant: From the Ashes für PS4, Maquette für PS5 und Farpoint für PSVR.

3. Exklusive Rabatte: Oft gibt es in Sales für Plus-Mitglieder zusätzlichen Rabatt auf bestimmte Spiele, sodass sie besonders günstige Schnäppchen machen können. In manchen Sales bekommen sie sogar generell den doppelten Rabatt.

4. Exklusive Ingame-Gegenstände: Plus-Mitglieder bekommen in vielen der größten Multiplayer-Hits kostenlose und exklusive Ingame-Gegenstände. Momentan gilt das beispielsweise für Fortnite, Rocket Leeague, Apex Legends und Call of Duty: Warzone.

5. Share Play: Über Share Play könnt ihr online mit Freunden spielen, als ob sie im selben Raum wären, und ihnen selbst in Singleplayer-Spielen den Controller weiterreichen - auch dann, wenn sie das betreffende Spiel gar nicht besitzen. Mehr dazu erfahrt ihr auf Sonys Share-Play-Infoseite.

6. Cloud-Speicher: Mit PS Plus bekommt ihr 100 GB Cloud-Speicher, damit eure Savegames niemals verloren gehen.

Was bietet PlayStation Now?

Bei PlayStation Now handelt es sich um ein Spieleabo, das euch sofortigen Zugriff auf mehr als 600 PlayStation-Spiele gewährt. PS3-Spiele könnt ihr dabei sowohl auf dem PC als auch auf der PS4 und PS5 per Online-Streaming spielen. PS4-Spiele könnt ihr alternativ ganz normal auf eurer PS4 oder PS5 installieren. Sie sind dann auch offline spielbar.

Die meisten der Spiele sind dauerhaft in PS Now enthalten. Nur bei wenigen ist der Zugang zeitlich begrenzt, aktuell etwa bei Call of Duty: Black Ops 3, das nur noch bis 29. April verfügbar ist. Unter den dauerhaft verfügbaren PS4-Spielen finden sich zum Beispiel Titel wie Detroit: Become Human, Horizon: Zero Dawn, Bloodborne, GreedFall, Frostpunk und Until Dawn. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr euch die komplette Spieleliste von PS Now ansehen.

