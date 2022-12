PS Plus 30€ günstiger: Holt euch jetzt 12 Monate ab 29,99€ im PS Store

Im PlayStation Store könnt ihr als neues Mitglied 30€ Rabatt auf das Jahresabo bei PS Plus bekommen. Das Angebot gilt für alle drei Varianten, wodurch PS Plus Essential nur noch 29,99€ statt 59,99€ kostet. Bei PS Plus Extra fällt der Preis von 99,99€ auf 69,99€, bei PS Plus Premium sind es noch 89,99€ statt 119,99€. Die Aktion läuft noch bis zum 20. Dezember. Hier findet ihr sie:

Das Angebot ist vor allem für Neukund*innen gedacht, kann unter Umständen aber auch dann gelten, wenn ihr früher schon mal PS Plus hattet, aber kein aktives Abo mehr habt. Eventuell gilt es sogar dann, wenn ihr aktuell noch eine der günstigeren Abo-Versionen habt und jetzt auf eine teurere upgraden wollt. Die Regeln dafür macht Sony allerdings nicht transparent, sodass wir euch nichts versprechen können. Ob der Rabatt für euch gilt, könnt ihr aber schnell feststellen, wenn ihr diesem Link folgt und euch dort in euren Account einloggt:

Was bietet PlayStation Plus?

1:00 PS Plus Premium - Sony stellt mit Trailer die Erneuerung des Services vor

Seit dem Reboot von PlayStation Plus in diesem Jahr gibt es den Abo-Dienst in drei verschiedenen Versionen. Hier eine kurze Zusammenfassung ihrer wichtigsten Leistungen:

PS Plus Essential: Das günstige Essential-Abo entspricht im Wesentlichen dem alten PS Plus. Ihr braucht es also, um den Online-Multiplayer der meisten Spiele zu nutzen. Außerdem bekommt ihr monatliche Gratis-Spiele, die ihr nutzen könnt, solange ihr ein aktives Abo habt. Hinzu kommen weitere Extras wie Cloud-Speicher für eure Spielstände und gelegentlich zusätzliche Rabatte auf bestimmte Spiele im PS Store.

PS Plus Extra: Mit PS Plus Extra bekommt ihr alles, was schon im Essential-Abo enthalten ist, sowie Zugriff auf einen Katalog mit hunderten Spielen für PS4 und PS5, darunter auch große Exklusivhits. Der Katalog ähnelt dem, der zuvor in PS Now enthalten war, bietet aber auch noch die sogenannten Ubisoft+ Classics, zu den zum Beispiel Assassin’s Creed Odyssey gehört.

PS Plus Premium: Das Premium-Abo liefert euch alle Inhalte der günstigeren Abos . Hinzu kommt der Zugriff auf einen Klassiker-Katalog mit vielen ursprünglich für PS2 und PS3 erschienenen Spielen sowie die Möglichkeit, viele Spiele direkt per Stream zu spielen, ohne sie herunterladen zu müssen. Außerdem habt ihr die Chance, große Titel für begrenzte Zeit zu testen, darunter beispielsweise Horizon: Forbidden West oder Cyberpunk 2077.