PS Plus: Bald beginnt das kostenlose Multiplayer-Wochenende für PS4 + PS5

Sony startet bald eine Aktion, die offenbar Solisten auf den Mehrspieler-Geschmack bringen soll: Am 27. und 28. August, also an diesem Wochenende, könnt ihr eure PS4- und PS5-Spiele kostenlos, also auch ohne ein Abo bei PS Plus, im Online-Multiplayer spielen. Große Mehrspieler-Hits wie GTA Online oder Call of Duty: Modern Warfare, die ihr auf Sonys Teaser-Bild zum Event abgebildet seht, sind nur Beispiele. Die Aktion gilt für alle Spiele mit Online-Multiplayer.

Ihr bekommt dabei aber nur Zugang zum Online-Multiplayer von Spielen, die ihr schon besitzt oder euch bis dahin noch kauft. Spiele, die nicht ohnehin schon in eurer Bibliothek sind, könnt ihr nicht spielen. Falls ihr ohnehin schon PlayStation Plus abonniert habt, habt ihr also keine Vorteile. Umgekehrt bekommt ihr ohne Abo während der Aktion auch keinen Zugang zu all den anderen Vorteilen, die PS Plus neben dem Online-Multiplayer sonst noch bietet.

Was bietet PlayStation Plus?

Der Abo-Service PlayStation Plus hat vor Kurzem einige tiefgreifende Veränderungen durchgemacht und wurde dabei mit dem Spiele- und Streaming-Abo PlayStation Now zusammengelegt. Seither ist PS Plus in drei Stufen eingeteilt:

PS Plus Essential: Die erste Stufe entspricht in etwa dem bisherigen PS Plus. Hier bekommt ihr Zugriff auf den Online-Multiplayer eurer Spiele sowie monatlich Spiele, die ihr während eures Abos ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Im August sind das Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon und Little Nightmares. Daneben gibt es weitere Extras wie Cloud-Speicher, exklusive Rabatte und Share Play, durch das ihr online gemeinsam mit Freunden spielen könnt, als würdet ihr euch im selben Raum befinden, und zwar auch bei Singleplayer-Spielen. Der Preis liegt bei 8,99€ monatlich oder 59,99€ im Jahresabo.

PS Plus Extra: Mit PS Plus Extra bekommt ihr für 13,99€ im Monat oder 99,99€ im Jahr zusätzlich einen umfangreichen Spielekatalog mit hunderten PS4- und PS5-Titeln, ähnlich denjenigen, die zuvor in PlayStation Now enthalten waren. In der Auswahl befinden sich sowohl große AAA-Hits als auch Indie-Geheimtipps, wobei natürlich immer wieder neue Spiele dazukommen. Kürzlich wurden zum Beispiel Metro Exodus, Dead By Daylight und mehrere Teile der Yakuza-Reihe hinzugefügt. Außerdem bekommt ihr mit PS Plus Extra Zugriff auf die sogenannten Ubisoft+ Classics, zu denen beispielsweise Assassin’s Creed Valhalla gehört.

PS Plus Premium: Mit dem Premium-Abo für 16,99€ im Monat oder 119,99€ im Jahr könnt ihr zusätzlich auch noch den Klassiker-Spielekatalog mit hunderten Titeln aus älteren PlayStation-Generationen nutzen. Hier findet ihr zum Beispiel God of War 1 bis 3 sowie God of War Ascension, Mafia 1 und 2 in der Definitive Edition und diverse Spiele der Resident-Evil-Reihe. Außerdem könnt ihr eine Auswahl großer PS4- und PS5-Titel für begrenzte Zeit kostenfrei testen, aktuell etwa Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 oder Tiny Tina’s Wonderlands. Zudem könnt ihr Cloud Streaming nutzen, mit dem ihr viele PS4-, PS3- und PS2-Spiele direkt auf eure Konsole oder auch auf den PC streamen könnt, ganz ohne Installation.

