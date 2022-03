Im PlayStation Store könnt ihr jetzt 25 Prozent Rabatt auf das Jahresabo von PS Plus bekommen, wodurch der Preis von 59,99 Euro auf 44,99 Euro sinkt. Pro Monat bezahlt ihr damit also nur noch 3,75 Euro. Das Angebot, das noch bis zum 13. März läuft, gilt allerdings nur für diejenigen, die derzeit kein aktives Abo haben. Ob ihr früher schon mal PS Plus hattet, ist hingegen egal. Hier kommt ihr zum Deal:

Was bietet PS Plus?

PlayStation Plus ist ein Abo-Service für PS4 und PS5, den man in erster Linie für den Online-Multiplayer braucht. Bei den meisten Spielen bleibt ihr ohne das Abo also auf den Singleplayer oder den lokalen Multiplayer beschränkt. Daneben bietet PS Plus aber noch eine Reihe weiterer Vorteile. Hier die wichtigsten:

1. Monatlich kostenlose Spiele für PS4 & PS5

Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat mehrere Spiele, die ihr kostenlos spielen könnt, solange euer Abo läuft. Unterbrecht ihr das Abo und setzt es später fort, stehen sie euch wieder zur Verfügung. In der Regel gibt es zwei PS4-Spiele und ein PS5-Spiel. Diesen Monat bekommt ihr neben Ghostrunner (PS5), Ark: Survival Evolved (PS4) und Team Sonic Racing (PS4) mit Ghost of Tsushima: Legends (PS4 & PS5) sogar noch einen Bonus obendrauf.

2. Exklusive Rabatte

Mit PS Plus bekommt ihr in Sales im PlayStation Store oft zusätzlichen Rabatt auf bestimmte Spiele, sodass ihr besonders günstige Schnäppchen machen könnt. Es gab auch schon Sales, in denen Plus-Mitglieder den doppelten Rabatt bekamen.

3. Cloud Saves

Plus-Mitglieder bekommen bis zu 100 GB Speicherplatz in der Cloud, um ihre Spielstände abspeichern zu können. So sind sie sicher und können bei Bedarf auch von einer anderen Konsole aus abgerufen werden.

4. Share Play

Durch Share Play könnt ihr gemeinsam mit Freunden online spielen, als würdet ihr euch im selben Raum befinden, und selbst in Singleplayer-Spielen die Kontrolle abgeben. Das funktioniert sogar dann, wenn die andere Person das betreffende Spiel gar nicht besitzt. Mehr dazu erfahrt ihr auf Sonys Share-Play-Infoseite.

5. Exklusive Zusatzinhalte

Mit PS Plus bekommt ihr immer wieder exklusive und kostenlose Zusatzinhalte für große Multiplayerhits. Darunter sind aktuell beispielsweise Call of Duty Warzone, Apex Legends, Fortnite und Rocket League.