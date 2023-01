PS Plus im Angebot: Jetzt 40€ Rabatt auf 12 Monate Extra oder Premium sichern

Im PlayStation Store könnt ihr jetzt 40€ Rabatt auf das Jahresabo von PS Plus Extra und PS Plus Premium bekommen. Für PS Plus Extra zahlt ihr damit nur noch 59,99€ statt 99,99€ (circa 5€ pro Monat), bei PS Plus Premium sind es 79,99€ statt 119,99€ für 12 Monate (circa 6,67€ pro Monat). Die Angebote laufen noch bis zum 13. Januar, also bis nächsten Freitag, und gelten nur für diejenigen, die die beiden Dienste noch nicht abonniert haben. Hier findet ihr sie:

Was bieten PS Plus Extra und Premium?

PS Plus Extra und Premium beinhalten all die Vorteile, die er auch mit dem normalerweise günstigeren Essential-Abo bekommt, also beispielsweise Online-Multiplayer, Cloud Saves und monatliche Gratis-Spiele für PS4 und PS5, die ihr so lange nutzen könnt, wie ihr PS Plus abonniert habt. Darüber hinaus bekommt ihr mit PS Plus Extra und Premium noch einige zusätzliche Inhalte:

PS Plus Extra: Mit PlayStation Plus Extra bekommt ihr Zugriff auf eine riesige Bibliothek mit hunderten Spielen für PS4 und PS5. Diese ähnelt ungefähr dem Spielekatalog, der früher in PlayStation Now enthalten war, erweitert ihn aber unter anderem um die sogenannten Ubisoft+ Classics, zu denen beispielsweise Assassin’s Creed Odyssey gehört.

PS Plus Premium: Mit PlayStation Plus Premium bekommt ihr alles, was auch in der Extra-Mitgliedschaft enthalten ist. Zusätzlich habt ihr Zugriff auf den sogenannten Klassiker-Katalog, in dem hunderte ursprünglich für PS2 und PS3 erschienene Spiele enthalten sind. Außerdem habt ihr die Option, viele Spiele direkt per Stream zu spielen, ohne sie herunterladen zu müssen, und zwar sowohl an der Konsole als auch am PC. Ein weiteres Extra ist die Möglichkeit, viele große AAA-Spiele für begrenzte Zeit kostenlos testen zu können. Aktuell gilt das unter anderem für Horizon: Forbidden West, Cyberpunk 2077 oder Tiny Tina’s Wonderlands.

Mehr über Inhalte und Kosten der verschiedenen Abo-Optionen von PlayStation Plus könnt ihr auf Sonys Infoseite erfahren: