Pokémon Sleep: Offiziell enthüllt und endlich wissen wir, was dahinter steckt

Pokémon Sleep wurde bereits 2019 angekündigt und sollte ursprünglich 2020 erscheinen. Dann verschwand das mysteriöse Projekt in der Versenkung und Gerüchte um eine Einstellung wurden laut. Letzten Endes kommt die App aber nun doch noch, und zwar bald. Es gibt auch einen Trailer und wir wissen endlich, was Pokémon Sleep überhaupt ist.

Pokémon Sleep wird eine ganz normale Schlaf-Tracking-App

Was ist Pokémon Sleep? In erster Linie handelt es sich dabei um eine App für eure Smartphones. Die soll aufzeichnen und analysieren können, wie ihr schlaft. Je nach den Messergebnissen wird euer Nickerchen in drei Schlaftypen eingeteilt.

Je nach Länge der verschiedenen Schlaftypen versammeln sich dann Pokémon mit ähnlichen Schlafgewohnheiten rund um das wohl schläfrigste aller Pokémon Relaxo. Zusätzlich gibt es unterschiedliche Wecktöne und ähnliches.

Hier seht ihr den Trailer zu Pokémon Sleep:

1:19 Im Einführungsvideo wird endlich verraten, was Pokémon Sleep eigentlich ist

Wie funktioniert das? Ihr sollt euer Smartphone mit der Pokémon Sleep-App neben euer Kissen legen. Dann zeichnet das Gerät anhand eurer Bewegungen und Geräusche auf, wie ruhig oder unruhig ihr schlaft.

Das soll dann die drei verschiedenen Schlaf-Kategorien ergeben: doze, snooze und slumber. Also in etwa Halbschlaf, Leichtschlaf und Tiefschlaf. Wie genau das funktioniert, bleibt allerdings abzuwarten.

Erhofft euch nicht zu viel: Pokémon Sleep schlägt damit lediglich in dieselbe Kerbe wie unzählige andere Schlaf-Apps. Ein derartiges Programm garantiert natürlich nicht, dass ihr besser schlaft. Im Gegenteil: Eventuell erzeugt so ein Monitoring auch nur Druck und sorgt dadurch für schlechteren, weniger erholsamen Schlaf.

Außerdem gibt es auch viele Menschen, die davon abraten, kurz vorm Schlafengehen noch auf einen Smartphone-Bildschirm zu schauen – und morgens auch nicht direkt als erstes. Manche schwören sogar darauf, sämtliche Technik komplett aus dem Schlafzimmer zu verbannen.

Was sonst noch bei der Pokémon Presents-Direct zu sehen war, könnt ihr euch hier zu Gemüte führen:

Mehr zum Thema Pokémon Direct: Alle Ankündigungen aus der Presents in der Übersicht von Eleen Reinke

Wann kommt Pokémon Sleep? Einen genauen Termin hat der Launch der App noch nicht. Aber sie soll noch dieses Jahr erscheinen. Der offiziellen Pokémon-Seite ist zu entnehmen, dass grob der Sommer 2023 angepeilt wird.

Wie findet ihr Schlaf-Apps ganz allgemein? Habt ihr Lust, Pokémon Sleep zu nutzen?