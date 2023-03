Pokémon Anime: So alt wäre Ash zum Ende seiner Reise, wenn er nicht ewig 10 wäre

So alt wäre Ash, wenn der Anime ihn nicht dazu gezwungen hätte, ewig 10 zu sein.

Das war's: Nach 1234 Folgen und 26 Jahren feiert Ash Ketchum seinen Abschied aus dem Pokémon-Anime. Vor wenigen Tagen lief die allerletzte Episode mit dem Helden und seinem Begleiter Pikachu an. Kurios dabei: Ash Ketchum bleibt dabei stets zehn Jahre alt, von der ersten Episode an bis zum großen Finale. Aber wie alt wäre er eigentlich, wenn der Anime ihn nicht ewig jung gehalten hätte?

Ashs mögliches 'wahres' Alter

Dazu gibt es zwei spannende Überlegungen (via Screenrant):

Annahme 1: Jede Folge ergibt einen Tag

Hierbei handelt es sich um die simpelste Überlegung: Die meisten Episoden des Pokémon-Anime bzw. ein Großteil der einzelnen Abenteuer von Ash und seinen Freund*innen erstrecken sich über einen ganzen Tag hinweg. 1234 Episoden würden damit 3 Jahre und 139 Tage ergeben.

Wenn Ash zum Start seiner Reise also 10 war, wäre er demzufolge in der letzten Episode zwischen 13 und 14 Jahre alt.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine Schätzung, denn nicht alle Folgen der Serie nehmen genau einen ganzen Tag ein.

Annahme 2: Der Anime verlief parallel zur echten Zeit

Hierbei ist davon auszugehen, dass der Anime mit Ash in der Hauptrolle in Echtzeit verlief. Der beliebte Trainer wäre dann also quasi gemeinsam mit uns selbst gealtert und nach 1234 Episoden und 26 Jahren zum Ende seiner Reise 36 Jahre alt.

Ein 36-jähriger Ash Ketchum? Das passt natürlich überhaupt nicht zum Charakter-Design. Der Poké-Champ sieht in der letzten Folge noch immer genauso jung aus wie in Folge 1. Aber logisch: Im Kanon der Serie ist er eben immer zehn.

Womöglich müssten wir ihn uns also wirklich mit Schnauzbart vorstellen wie auf dem Teaser-Bild des Artikels oder wie in dieser coolen Fan-Zeichnung, die uns einen gealterten Ash zeigt.

Warum ist Ash eigentlich immer zehn?

Zur Frage, warum Ash im Anime immer zehn Jahre alt ist, gibt es mehrere Fantheorien. Eine geht beispielsweise davon aus, dass das legendäre Gen 2-Pokémon Ho-Oh dem Jüngling den Wunsch der ewigen Jugend erfüllt hat.

Eine andere, sehr düstere Theorie besagt hingegen, dass Ash seit einem Fahrradunfall in einer der ersten Anime-Episoden im Koma liegt und all seine Abenteuer lediglich träumt.

Die einfachste Erklärung dürfte aber schlicht und einfach sein, dass der ewig 10-jährige Ash für die größtenteils jüngere Pokémon-Zielgruppe im Laufe der Jahre als Identifikationsfigur erhalten bleiben sollte.

So geht es mit Pokémon weiter

Der neue Anime trägt den Titel Pokémon Horizonte und führt mit Liko und Rory zwei komplett neue Hauptfiguren ein. Noch 2023 soll die Serie starten, allerdings ist für Deutschland bislang kein konkretes Startdatum bekannt. In Japan rollt der Anime aber bereits ab dem 14. April 2023 an.

Der obere Trailer gibt euch bereits einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen, samt Starter aus Pokémon Karmesin und Purpur. Ein japanischer Teaser hat aber bereits angedeutet, dass auch beliebte Taschenmonster aus älteren Semestern zu sehen sein werden, so spielt wohl Shiny-Rayquaza aus Gen 3 eine wichtige Rolle.

Hättet ihr euch lieber gewünscht, dass Ash in der Serie gealtert wäre?