'In 15 Jahren nicht erlebt' - Lehrer bekommt von Schüler 50 Euro PSN-Guthaben nach dessen Abschluss und ist gerührt

Dieser Lehrer hatte bei seinem Schüler offenbar einen echten Stein im Brett. Der hat ihm nämlich am Ende des Schuljahres zum Dank einfach mal 50 Euro PSN-Guthaben geschenkt.

David Molke
01.01.2026 | 18:30 Uhr

Hier hat ein Lehrer 50 US-Dollar PSN Guthaben als Dankeschön bekommen (Bild: reddit.comuserMisterKayrub). Hier hat ein Lehrer 50 US-Dollar PSN Guthaben als Dankeschön bekommen (Bild: reddit.com/user/MisterKayrub).

Während manche Lehrer*innen einfach nur furchtbar sind, bleiben uns andere dafür in Erinnerung, wie cool sie waren. In diese Kategorie dürfte auch der Lehrer fallen, der von seinem Schüler einfach mal einen 50 Dollar-Gutschein für den PlayStation Store zum Ende des Schuljahres bekommen hat.

Offenbar muss er einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Jetzt zeigt er sich selbst sehr gerührt von der Geste und erklärt, dass ihm das zum ersten Mal in seinen 15 Jahren als Lehrer passiert sei.

Letztes Update am 02. Januar 2026:

Lehrer begeistert Schüler so sehr, dass der ihm als Dankeschön einen PSN-Gutschein über 50 Dollar schenkt

Wir alle dürften uns an ganz bestimmte Lehrer*innen erinnern, wenn wir auf unsere Schulzeit zurückblicken. Manche davon waren mit uns und unseren Einstellungen vielleicht einfach inkompatibel, während andere uns für den Rest des Lebens geprägt haben. Offenbar haben wir es hier mit einer Lehrer-Schüler-Beziehung zu tun, die sehr positiv war.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Zum Abschluss des Schuljahres hat der Redditor MisterKayrub nämlich vor zwei Jahren einen Gutschein als Dankeschön geschenkt bekommen. Dieser Gutschein besteht aus 50 US-Dollar PSN-Guthaben, was nicht von schlechten Eltern ist. Damit lässt sich durchaus etwas anfangen und dementsprechend freut sich auch der Lehrer:

"Ich habe im Verlauf der letzten 15 Jahre viele Geschenke bekommen, aber das hier ist ein erstes Mal! Diesen hier habe ich eindeutig gut erzogen."

Auf der Karte bedankt sich der Schüler oder die Schülerin dann auch in erster Linie einfach nur dafür, dass MisterKayrub so ein guter Lehrer gewesen sei. Er oder sie habe Glück gehabt, gleich zwei Kurse bei ihm belegt zu haben und es habe sehr großen Spaß gemacht.

Geschenk passt perfekt: Werfen wir einen Blick auf den Reddit-Account des Lehrers, zeigt sich sehr schnell, dass wir es hier mit einer Person zu tun haben, die wirklich gern und viel auf der PlayStation beziehungsweise PS5 spielt. Unter anderem wurden da zum Beispiel alle Uncharted-Spiele oder auch The Last of Us Part 1 platiniert.

Auch die Kommentare fallen gerührt aus: Alle möglichen Reaktionen versammeln sich hier, sie sind aber allesamt sehr positiv. Ein Lehrer schreibt, er wäre ebenfalls begeistert, würde er so ein Geschenk bekommen und viele andere gratulieren. Ein anderer Mensch kommentiert, das sei ein Geschenk, das man nur bekomme, wenn man es schaffe, mit seinen Schüler*innen auf einem persönlichen Level zu connecten.

Habt ihr euren Lehrer*innen auch Geschenke gemacht? Oder vielleicht sogar selbst so etwas ähnliches bekommen?

