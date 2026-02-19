Nächstes PS5-Studio dicht: Sony schließt überraschend Bluepoint Games - unter anderem verantwortlich für das Demon's Souls Remake

Ein weiteres FromSoftware-Remake von Bluepoint wird es nicht geben. Bloomberg berichtet von der Schließung des Studios.

Ein weiteres Entwicklerstudio muss seine Tore schließen. Dieses Mal trifft es Bluepoint Games, bekannt unter anderem für die äußerst gelungenen Remakes von FromSoftwares Demon's Souls und Shadow of the Colossus.

Sony-Studio wird nächsten Monat geschlossen

Bluepoints Demon's Souls-Neuauflage erschien im November 2020 als Launch-Titel für die PS5 und kam sowohl bei der Kritik als auch bei Fans sehr gut an. Auf Metacritic erzielte der Titel eine Wertung von 92.

Im folgenden Jahr wurde der Entwickler dann von Sony übernommen und arbeitete an weiteren Projekten. Jetzt berichtet Bloomberg-Autor Jason Schreier auf der Social Media-Plattform Bluesky von der Studio-Schließung und zitiert in seinem verlinkten Artikel einen Unternehmessprecher oder eine Unternehmenssprecherin mit den Worten:

Bluepoint Games ist ein unglaublich talentiertes Team, dessen technische Expertise außergewöhnliche Erlebnisse für die PlayStation-Community geliefert hat. Wir danken ihnen für ihre Leidenschaft, Kreativität und Handwerkskunst.

Die Schließung erfolgt laut Schreier bereits im März und soll rund 70 Mitarbeitende betreffen. Weitere aktuelle News:

Warum wurde die Entscheidung gefällt?

Genaue Details sind aktuell nicht bekannt. Die Entscheidung fiel nach Aussagen des Unternehmens "nach einer Geschäftsprüfung". Zuletzt arbeitete Bluepoint an einem inzwischen eingestampften God of War-Live-Service-Spiel. Ein nächstes Projekt stand wohl noch nicht fest. Schreier berichtet, das Team habe über das letzte Jahr Ideen gepitcht.