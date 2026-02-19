"Sieht aus wie eine OP": PC-Bastler repariert Loch in Motherboard und das ist einfach nur extrem beeindruckend anzuschauen

Okay, wenn es so gemacht wird, sieht es total einfach aus (Bild: reddit.com/user/mgadz/).

Normalsterbliche wie ich würden sich niemals zutrauen, ein Motherboard selbst zu reparieren. Aber für diesen Reddit-User hier scheint das eine seiner leichtesten Übungen zu sein. Unglaublich, wie viel Skill in diesem recht kurzen, aber extrem spannend anzuschauenden Video zu sehen ist. Echte Handwerkskunst!

PC-Guru repariert kaputtes Motherboard und das ist einfach nur krass

Eine Grafikkarte oder Arbeitsspeicher auszutauschen stellt kein Problem dar. Auch ein Netzteil einbauen bekommt eigentlich jeder mit ein bisschen Geduld und Vorsicht hin. Beim Motherboard und der CPU wird es schon komplizierter, erst recht, wenn Wärmeleitpaste ins Spiel kommt. Aber Löcher im Mainboard zu reparieren, das ist ein ganz anderes Level.

In so einem Motherboard (oder Mainboard, das macht keinen Unterschied) verlaufen in mehreren Schichten übereinander Leitungen, die alle durch Isolierungen voneinander getrennt sind. Es ist also kein Pappenstiel, diese Leitungen, Kontakte und die dazwischenliegende Isolierung wiederherzustellen.

Es braucht schon einen echten Profi, der ganz genau weiß, was er tut. Der weiß, wie das alles funktioniert und wie man es wieder hinbekommt. Obendrein benötigt so eine Operation am offenen Mainboard auch einfach noch ein extrem ruhiges Händchen und jede Menge Fingerspitzengefühl.

Wenn ihr euch dieses Video hier anseht, wisst ihr danach ganz genau, was gemeint ist:

Dieser Mensch hier weiß exakt, was er tut. Er hat offensichtlich auch nicht zum ersten Mal ein defektes Motherboard repariert, möchte man meinen. Es lässt sich als Laie zwar nur schwer beurteilen, aber das sieht alles ganz danach aus, als würde hier wirklich jeder Handgriff sitzen.

Offenbar ist sich auch der Urheber des Videos seines Skills bewusst und kommentiert den Reddit-Beitrag einfach nur mit einem "wer hat gesagt, Motherboards könnten nicht repariert werden?". Er oder sie beweist hier auf jeden Fall, dass das sehr wohl möglich ist. Mit Erfolg: Wenn am Video nichts manipuliert wurde, läuft das Gerät am Schluss auf jeden Fall auch wieder.

In den Kommentaren hagelt es dementsprechend sehr viel Bewunderung. Es macht einfach Spaß, sich das Ganze anzuschauen und wir können dem anderen Reddit-User nur beipflichten, der zu Protokoll gibt, dass das Spektakel wie eine Operation aussieht. Im Top-Kommentar heißt es:

"Die Reparaturkosten? 25 Milliarden Dollar. Das ist richtig echter Skill, Wissen und ruhige Hände."

In vielen anderen Kommentaren geht es ebenfalls darum, dass diese Aktion eigentlich unbezahlbar ist. Ob es sich wirklich lohnt, so einen Schaden zu reparieren, steht aber natürlich auf einem anderen Blatt. Unklar bleibt nämlich, wie lange die Operation gedauert hat. Aber es ergibt selbstverständlich durchaus Sinn, das zu tun, allein schon aus Gründen der Nachhaltigkeit – und weil es diese Person offensichtlich auch einfach kann.

Wie gefällt euch das Video? Auf welche selbst durchgeführte Reparatur seid ihr am meisten stolz?