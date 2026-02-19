PS5-Spieler baut DualSense auseinander, um ihn zu reinigen - vergisst dabei ein Bauteil und fragt sich, was das ist

Na, wisst ihr, um was es sich dabei handelt? (Bild: Rudy_Greyrat auf Reddit)

Bei LEGO-Sets ist es häufig ganz normal, dass am Ende ein paar Teile übrig bleiben. Wenn man technische Geräte auseinander nimmt und wieder zusammenbaut, sollte das aber nicht passieren. Mit genau diesem Problem war allerdings ein PS5-Spieler konfrontiert.

Übriges Teil fehlt im DualSense

Darum geht's: Im PlayStation-Subreddit hat der User Rudy_Greyrat im vergangenen Jahr einen kuriosen Post abgesetzt. Er erzählt darin, dass er seinen DualSense auseinandergebaut hat, um ihn zu reinigen und so hoffentlich den Stick Drift zu entfernen.

0:30 PS5-Controller: Sony kündigt limitierten DualSense im The Last of Us-Design an

Autoplay

Nachdem er den Controller wieder zusammengebaut hatte, fiel ihm aber auf, dass er ein Teil vergessen hatte. Das Problem: Er hat keine Ahnung, worum es sich handelt und wo das Bauteil hingehört!

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren wird dem User glücklicherweise geholfen. Bevor wir euch aber verraten, um welches Teil es sich handelt, wollen wir euch die vielen lustigen Vorschläge der offenbar teils ebenso unwissenden Community nicht vorenthalten.

Hier eine Auswahl der besten Kommentare:

Ok_Weight_3382: "Der Typ hat vergessen, den Flim Flam zurück in den Spriggle Sprocket Dock zu stecken"

"Der Typ hat vergessen, den Flim Flam zurück in den Spriggle Sprocket Dock zu stecken" CRnaes: "Es ist der linke Phalange"

"Es ist der linke Phalange" theclickhere: "Sony liebt es, Ersatzteile in die Controller zu legen. Ich bin sicher, das alles in Ordnung ist"

"Sony liebt es, Ersatzteile in die Controller zu legen. Ich bin sicher, das alles in Ordnung ist" captainsurfa: "Der Fluxkompensator-Chip"

"Der Fluxkompensator-Chip" Slow_Echidna8050: "Das ist der Stick-Drift-Activator. Den kannst du wegschmeißen"

Zurück zur Wahrheit: Tatsächlich handelt es sich bei dem mysteriösen Teil offenbar um den Lautsprecher des DualSense. Der ist offenbar nicht wirklich festgemacht und gehört natürlich über den PlayStation-Knopf in der Mitte des Controllers.

Trotz des kleinen Schocks hat sich die Aktion immerhin gelohnt. Wie der User in einem Kommentar erzählt, wurde der Stick-Drift durch eine, durch verschüttete Limonade verursachte, klebrige Stelle ausgelöst.

Diese konnte mit etwas Reinigungsalkohol problemlos beseitigt werden, wodurch der Stick wieder einwandfrei funktioniert.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Habt ihr euren DualSense schonmal auseinandergebaut? Hättet ihr gewusst, um welches Teil es sich handelt?