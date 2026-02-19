PS5-Spieler baut DualSense auseinander, um ihn zu reinigen - vergisst dabei ein Bauteil und fragt sich, was das ist

Die Community hat ein paar kuriose Vorschläge, aber glücklicherweise auch die Lösung parat.

Jonas Herrmann
19.02.2026 | 19:31 Uhr

Na, wisst ihr, um was es sich dabei handelt? (Bild: Rudy_Greyrat auf Reddit) Na, wisst ihr, um was es sich dabei handelt? (Bild: Rudy_Greyrat auf Reddit)

Bei LEGO-Sets ist es häufig ganz normal, dass am Ende ein paar Teile übrig bleiben. Wenn man technische Geräte auseinander nimmt und wieder zusammenbaut, sollte das aber nicht passieren. Mit genau diesem Problem war allerdings ein PS5-Spieler konfrontiert.

Übriges Teil fehlt im DualSense

Darum geht's: Im PlayStation-Subreddit hat der User Rudy_Greyrat im vergangenen Jahr einen kuriosen Post abgesetzt. Er erzählt darin, dass er seinen DualSense auseinandergebaut hat, um ihn zu reinigen und so hoffentlich den Stick Drift zu entfernen.

Video starten 0:30 PS5-Controller: Sony kündigt limitierten DualSense im The Last of Us-Design an

Nachdem er den Controller wieder zusammengebaut hatte, fiel ihm aber auf, dass er ein Teil vergessen hatte. Das Problem: Er hat keine Ahnung, worum es sich handelt und wo das Bauteil hingehört!

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren wird dem User glücklicherweise geholfen. Bevor wir euch aber verraten, um welches Teil es sich handelt, wollen wir euch die vielen lustigen Vorschläge der offenbar teils ebenso unwissenden Community nicht vorenthalten.

Hier eine Auswahl der besten Kommentare:

  • Ok_Weight_3382: "Der Typ hat vergessen, den Flim Flam zurück in den Spriggle Sprocket Dock zu stecken"
  • CRnaes: "Es ist der linke Phalange"
  • theclickhere: "Sony liebt es, Ersatzteile in die Controller zu legen. Ich bin sicher, das alles in Ordnung ist"
  • captainsurfa: "Der Fluxkompensator-Chip"
  • Slow_Echidna8050: "Das ist der Stick-Drift-Activator. Den kannst du wegschmeißen"

Zurück zur Wahrheit: Tatsächlich handelt es sich bei dem mysteriösen Teil offenbar um den Lautsprecher des DualSense. Der ist offenbar nicht wirklich festgemacht und gehört natürlich über den PlayStation-Knopf in der Mitte des Controllers.

Probleme mit Stick-Drift?
PS5-DualSense mit Stick-Drift in nur 3 Minuten mit kostenlosem Tool repariert - so rettet ihr euren Controller
von Chris Werian
PS5-DualSense mit Stick-Drift in nur 3 Minuten mit kostenlosem Tool repariert - so rettet ihr euren Controller

Trotz des kleinen Schocks hat sich die Aktion immerhin gelohnt. Wie der User in einem Kommentar erzählt, wurde der Stick-Drift durch eine, durch verschüttete Limonade verursachte, klebrige Stelle ausgelöst.

Diese konnte mit etwas Reinigungsalkohol problemlos beseitigt werden, wodurch der Stick wieder einwandfrei funktioniert.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Habt ihr euren DualSense schonmal auseinandergebaut? Hättet ihr gewusst, um welches Teil es sich handelt?

zu den Kommentaren (2)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Fan baut aus über 100.000 Steinen und 600 (!) Figuren gigantische Schlacht aus Herr der Ringe auf seinem Dachboden nach - der Bau allein hat ihn 6 Monate gekostet

vor 43 Minuten

LEGO-Fan baut aus über 100.000 Steinen und 600 (!) Figuren gigantische Schlacht aus Herr der Ringe auf seinem Dachboden nach - der Bau allein hat ihn 6 Monate gekostet
PS5-Spieler baut DualSense auseinander, um ihn zu reinigen - vergisst dabei ein Bauteil und fragt sich, was das ist   2     2

vor 57 Minuten

PS5-Spieler baut DualSense auseinander, um ihn zu reinigen - vergisst dabei ein Bauteil und fragt sich, was das ist
Stardew Valley-Fan bringt seine Spitzhacke zum Verbessern und ein Stein blockiert prompt einen wichtigen Weg - Die Community hat einen witzigen Tipp

vor einer Stunde

Stardew Valley-Fan bringt seine Spitzhacke zum Verbessern und ein Stein blockiert prompt einen wichtigen Weg - Die Community hat einen witzigen Tipp
So gehen Hochzeitsgeschenke: Dieses Paar bekommt extrem teure RTX 5090-GPU, jede Menge RAM und eine CPU umgehängt

vor einer Stunde

So gehen Hochzeitsgeschenke: Dieses Paar bekommt extrem teure RTX 5090-GPU, jede Menge RAM und eine CPU umgehängt
mehr anzeigen