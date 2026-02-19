LEGO-Fan baut aus über 100.000 Steinen und 600 (!) Figuren gigantische Schlacht aus Herr der Ringe auf seinem Dachboden nach - der Bau allein hat ihn 6 Monate gekostet

Hier ist nur ein kleiner Ausschnitt des riesigen LOTR-Dioramas zu sehen. (Bild: instagram.com/thelordofthebricksgermany/)

Das Minas Tirith-Set von LEGO wurde zwar noch nicht offiziell enthüllt, dank Leaks wissen wir aber schon einigermaßen sicher, was da auf Fans zukommt. Konkret soll das Modell über 8.200 Teile schwer und damit das bislang größte Herr der Ringe-Set von LEGO werden.



Neben den Bauwerken, die die Community auf die Beine stellt, wirken solche Zahlen aber geradezu mickrig. So auch bei diesem absurd großen Projekt, das die Schlacht auf dem Pelennor nachstellt.

Wenn das LEGO-Diorama ein halbes Zimmer einnimmt

Herr der Ringe-Fans haben über die Jahre schon so einige kreative Projekte auf die Beine gestellt. Da machen sie natürlich auch vor Klemmbausteinen nicht Halt. So etwa auch der Hobbybauer thelordofthebricksgermany, der monatelang an einer wirklich riesigen Eigenkreation gewerkelt hat.

Fast sein kompletter Dachboden wird von einem Herr der Ringe-Diorama eingenommen. Allein schon Gondor an der Rückwand kommt auf eine beachtliche Größe, aber drumherum ist auch gefühlt das komplette Heer von Mordor aufgebaut, inklusive Soldaten, Olifanten und fliegenden Nazguls.

Und natürlich sind in der Ferne auch die Reiter Rohans und auf der anderen Seite Morder zu entdecken. Wie groß das Ganze wirklich ist, zeigt ein neues Instagram-Video des Users, in dem seine Katze über das Schlachtfeld streift und dabei kaum größer als ein Olifant ist:

Mehrere Monate lang hat der Fan nach eigener Angabe an diesem Projekt gebaut. In den Kommentaren auf Instagram und TikTok verrät er darüber hinaus noch ein paar weitere Details:

allein die Stadt Minas Tirith besteht aus über 100.000 Teilen

500 bis 600 Minifiguren kommen zum Einsatz

kommen zum Einsatz die Bauzeit beläuft sich auf sechs Monate

Wie aufmerksamen Fans natürlich aufgefallen sein dürfte, bestehen nicht alle Teile des Dioramas aus offiziellen Figuren. Die Nazgul-Reittiere sehen etwa deutlich anders aus, als das 2024 verfügbare GWP-Set (Gift with Purchase).

Wie thelordofthebricksgermany dazu ebenfalls verrät, hat er sich nicht nur auf offizielle LEGO-Steine beschränkt. Einige der Figuren hat er stattdessen von eBay, Amazon oder AliExpress gekauft und auch einige 3D-Drucke sind dabei. Knapp 80 Prozent des Baus soll insgesamt aus offiziellen LEGO-Steinen bestehen.

